Kicillof le contestó a Milei: "Millones de argentinos no llegan a fin de mes"

Un día después de que el presidente Javier Milei diga que es una "pelotudez" que se afirme que hay familias a las que no les alcanza el sueldo, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió a contestarle. "Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes", lanzó. El líder libertario reiteró sus dichos esta tarde y volvió a burlarse de los argentinos con problemas económicos.

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"Hay millones de argentinos que no llegan a fin de mes. Es cierto, es la verdad, está en la calle y se puede constatar preguntándole a cualquier trabajador, empresario pyme, docente, estudiante o jubilado. Esta es la realidad que se vive", dijo Kicillof en rueda de prensa.

El gobernador bonaerense es refirió así a un pasaje del discurso que dio este lunes Milei ante empresarios energéticos, donde trató de "una pelotudez del tamaño de una casa" el planteo de que existen personas que no llegan al día 20 del mes.

"Le voy a decir al Presidente cómo se llega a fin de mes: viviendo peor. Hay distintas estrategias para estirar un sueldo que no alcanza. Limitar consumos, la gente sale menos, aquel que tenía alguna compra especial no la puede hacer", apuntó Kicillof.

Y luego siguió: "No solo eso, se están endeudando de a millones las familias argentinas. Se endeudan con el sistema financiero, la tarjeta de crédito, alguna financiera o con la familia o los amigos. Se genera una pelota de deuda. La gente no llega a fin de mes y lo más triste es que decide ignorarlo o, peor, no lo conoce y no lo sabe".

¿Qué dijo Milei?

En redes sociales, Milei tildó de "opereta" que a los argentinos no les alcance la plata y que exista un aumento en la mora de los endeudados con préstamos y tarjetas.

"Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten '¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?'. Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá de que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten: ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", escribió Milei en su cuenta de X.

En su mensaje, Milei también negó el aumento de familias endeudadas, lo cual fue "refutado varias veces", según él. "Si no lo entienden, sugiero escucharlo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan; así no repiten estupideces", indicó.

Y luego siguió: "Traten de entender cómo ha cambiado el crédito, los préstamos de altas tasas y bajo monto y la dinámica después de un shock político con freno en el crédito. Entiendo que en general son muy pobres intelectualmente, pero no es tan difícil".