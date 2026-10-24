El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó junto al diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois el cierre del foro "hacia un nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral", que se realizó en facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El dirigente social volvió a cruzar al presidente Javier Milei y su plan económico.

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"Milei es una figura excepcional, es un influencer del mal. Es lo que en el apocalipsis denominan un falso profeta", afirmó Grabois, en el cierre del evento, que también contó con la presencia de la ex legisladora porteña Ofelia Fernández.

Grabois insistió en cruzar al Presidente: "Estamos en un gobierno autoritario, represor, que persigue opositores, colectivos minoritarios. Hay un abuso permanente de poder que no podemos naturalizar, pero que forma parte del combo que viene con este proyecto civilizatorio; que por esas excepcionalidades argentinas, que tiene a Francisco, a Messi, a Perón, a Cristina y a Evita, tenemos a Milei".

El encuentro fue impulsado la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (Fundación DHI), presidida por el economista y diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, que presentó su libro "Perspectivas estratégicas para el Desarrollo Humano Integral de la Argentina".

La semana pasada, Kicillof y Grabois recorrieron el barrio popular La Cava, en San Isidro, donde conversaron con vecinos sobre las políticas de integración sociourbana y las obras de infraestructura realizadas y pendientes. La actividad incluyó visitas a familias beneficiarias de programas habitacionales, un espacio comunitario y una reunión en la parroquia del barrio para analizar cómo retomar los trabajos que quedaron paralizados.

Durante la recorrida, Kicillof y Grabois estuvieron acompañados por la diputada nacional y ex secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño. Los funcionarios visitaron a vecinas que accedieron al programa Mi Pieza y a distintas intervenciones destinadas a mejorar las condiciones habitacionales y los servicios básicos.