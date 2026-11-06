Kicillof destacó la participación de 18 mil jóvenes en un programa bonaerense por la Memoria, la Verdad y la Justicia

El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de la sexta edición de Futuro Memoria, el programa bonaerense que promueve la participación de jóvenes en la construcción de producciones culturales y artísticas vinculadas con la Memoria, la Verdad y la Justicia. La convocatoria de 2026 reunió a más de 18.000 estudiantes de 123 municipios y tuvo su jornada final en la República de los Niños, en La Plata.

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Durante el acto, el mandatario destacó la participación juvenil y cuestionó el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos a nivel nacional. En ese contexto, sostuvo que la iniciativa permite incorporar la reflexión sobre el pasado reciente en las escuelas de la provincia.

"En un contexto en el que se desmantelaron las políticas de derechos humanos en nuestro país, el programa Futuro Memoria es una herramienta fundamental para que la memoria, la verdad y la justicia sean temas de reflexión dentro de las escuelas bonaerenses", aseguró el mandatario.

En esa línea, remarcó: "Frente a quienes promueven el negacionismo, en la Provincia de Buenos Aires redoblamos nuestros esfuerzos y llegamos con esta iniciativa a una participación récord de 18 mil estudiantes".

Más de 18 mil estudiantes participaron de la convocatoria

En la jornada se entregaron certificados a los grupos ganadores de la edición 2026. Las seis producciones seleccionadas recibieron equipamiento para sus instituciones educativas, entre ellos computadoras, notebooks, proyectores, pantallas, equipos de sonido y materiales pedagógicos de la Escuela Provincial de Derechos Humanos.

La propuesta estuvo destinada a jóvenes de entre 14 y 21 años y los convocó a reflexionar sobre el pasado reciente y las consecuencias políticas, económicas y culturales de la última dictadura cívico-militar. En esta edición, que coincidió con los 50 años del golpe de Estado de 1976, se trabajó sobre tres ejes: producciones culturales y resistencias; políticas, memorias y organización colectiva; y economía, trabajo y proyecto de país.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, valoró la participación de los estudiantes y destacó la organización colectiva como parte de la experiencia: "Que pibes y pibas se estén organizando y participando de este programa es el mejor ejemplo para demostrar que aprendimos mucho de nuestra historia y que no la vamos a olvidar. Aunque algunos quieran imponer el individualismo, en la Provincia los jóvenes se anotaron voluntariamente a este programa para reivindicar la Memoria, Verdad y Justicia".

La memoria como parte de las políticas públicas

El subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, también destacó la convocatoria y sostuvo que la participación juvenil refleja el interés por abordar estas temáticas desde espacios colectivos. "El Gobierno bonaerense puso a los Derechos Humanos en la transversalidad de las políticas públicas y la convocatoria a este programa demuestra el resultado: lejos de pensar que la juventud no tiene interés, se sumaron masivamente a este proceso de trabajo colectivo", afirmó.

Por su parte, Kicillof vinculó la defensa de los derechos humanos con los debates políticos actuales y planteó la importancia de sostener la memoria histórica. "En un escenario internacional donde parecía que las ideas de ultraderecha marcaban el rumbo, hoy vemos pueblos que se levantan con firmeza para defender su soberanía, su dignidad y sus conquistas históricas", sostuvo el Gobernador.

El mandatario concluyó: "Tenemos claro que no hay futuro posible si no recordamos nuestro pasado: las y los bonaerenses vamos a seguir defendiendo la escuela pública y levantando la bandera de los Derechos Humanos".

Finalmente, el intendente de La Plata, Julio Alak, felicitó a los niños y jóvenes participantes por su compromiso con el programa y valoró el trabajo conjunto con el Gobierno bonaerense para poner en valor la República de los Niños como espacio educativo y recreativo.

Del encuentro participaron funcionarios locales y provinciales, entre ellos la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, junto a referentes de derechos humanos como la activista Nora Úngaro.