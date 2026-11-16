Kicillof cruzó a Milei por su discurso sobre Belgrano y cuestionó el intento por eliminar las PASO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del presidente Javier Milei tras sus recientes declaraciones en las que vinculó la figura de Manuel Belgrano con las ideas libertarias. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales bajo el título "Milei adultera la historia y destruye el futuro", el mandatario provincial cuestionó tanto la interpretación histórica del jefe de Estado como el rumbo económico y la reforma electoral impulsada por el oficialismo de cara a las elecciones 2027.

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El debate sobre el pensamiento económico de Belgrano

En su publicación, Kicillof calificó las palabras del Presidente como "una burrada" y "una mentira insólita", argumentando que el prócer argentino fue, por el contrario, uno de los principales impulsores del desarrollo productivo y la intervención estatal en la economía.

Para sustentar su postura, el gobernador citó dos escritos históricos de Belgrano:

Un texto de 1802 , donde el creador de la bandera señalaba que las naciones buscan evitar que sus materias primas salgan a manufacturarse al exterior y procuran darles valor agregado localmente.

Una publicación de 1810, en la que afirmaba que ni la agricultura ni el comercio bastan para el bienestar de un pueblo sin el aporte de "la oficiosa industria".

"Belgrano defendía exactamente lo contrario de lo que hace el experimento económico de Milei, que destruye la industria nacional, abre indiscriminadamente las importaciones y elimina miles de puestos de trabajo. Milei no entiende a Belgrano, pero tampoco entiende lo que pasa cuando cierra una fábrica. No se pierde solamente producción: se destruyen empleos, se destruye a las familias, se arruinan los barrios y se pierde soberanía", sostuvo Kicillof.

Y continuó: "En el mismo discurso, para disciplinar a su tropa, Milei relanzó su campaña hacia la reelección. Y con la misma pasión con la que adulteró la historia, se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa".

¿Qué dijo Milei sobre Belgrano?

"Fue el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras", afirmó el Presidente, agregando que Belgrano "combatía el mercantilismo, el monopolio y la arbitrariedad de los precios fijados por el poder".

Milei sostuvo que el creador de la bandera comprendía que "los precios máximos fijados por el Estado generan escasez y desorden" y vinculó su pensamiento con la apertura comercial y la desregulación actual. "Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano", expresó.

Críticas a la reforma electoral

El mensaje del mandatario bonaerense también apuntó contra el discurso presidencial en clave electoral, acusando a Milei de intentar modificar el sistema de votación para favorecer una eventual reelección. En ese sentido, Kicillof ratificó su rechazo a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sosteniendo que la iniciativa oficialista no responde a un debate institucional, sino a una estrategia para "conservar el poder".

Hacia el cierre de su mensaje, el gobernador trazó un contrapunto con la gestión nacional y anticipó que continuará recorriendo el país y dialogando con distintos sectores productivos y sociales con el objetivo de construir una alternativa política de cara al próximo año, centrada en la protección de la industria nacional y el desarrollo federal. "Milei podrá intentar adulterar la historia y cambiar las reglas electorales. Pero lo que no va a poder hacer es quitarles a los argentinos su derecho al futuro", cerró Kicillof.