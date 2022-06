Rafecas obtuvo la documentación vinculada al pliego del gasoducto Néstor Kirchner

La información fue recabada luego de un operativo que se llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Rafecas estudia una de las tres denuncias presentadas por la oposición en Comodoro Py.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó un operativo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el que se hizo con la copia del pliego del gasoducto Néstor Kirchner y ahora procederá a estudiar la documentración. El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación.

Esta mañana, sectores de la oposición impulsaron tres denuncias en los tribunales de Comodoro Py. En el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas este lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo. La denuncia que estudia Rafecas fue hecha por Santiago Dupuy de Lome y el magistrado interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli.

Las versiones sobre un supuesto beneficio de un sector del Frente de Todos a la empresa Techint para quedarse con la licitación tuvo como consecuencia el despido de quien encabezaba esa cartera, Matías Kulfas. Se produjo luego de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner por un off de record en el que se buscaba perjudicar a funcionarios cercanos a ella.

El juez federal Daniel Rafecas.

“Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”, señala la presentación que estudia Rafecas, a la par que apunta contra Kulfas. En ese sentido, remarca que el ahora exfuncionario no radicó una denuncia en su momento, y también acusó a Andrés Cirnigliario, presidente de IEASA, por presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, y negociaciones incompatibles.

Las otras dos denuncias hechas por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y la de los diputaos Graciela Ocaña y Waldo Wolf, quedaron en poder de Lijo. No obstante, la primera es la de Rafecas por lo que se acumularán allí todas las investigaciones.

Juntos por el Cambio pide explicaciones a Manzur

En sintonía con las denuncias judiciales, el diputado Gerardo Milman presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, informe a la Cámara de Diputados sobre distintos aspectos de la política energética del Gobierno.

El iniciativa incluye saber cuáles son los plazos de cada una de las etapas del gasoducto Néstor Kirchner y la fecha estipulada de finalización del mismo. Asimismo, solicita se informe cuántas licitaciones se han realizado o están a punto de hacerse para la consecución de la obra, montos de las mismas, empresas adjudicadas, empresas invitadas a participar, plazos de adjudicación y provisión de los materiales.