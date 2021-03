La Justicia no encuentra al hermano de Macri para que declare en una causa clave

La Justicia no encuentra a Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, para que declare en la causa que investiga supuestos delitos en la compraventa de la concesión de parques eólicos.

No lo encuentran para notificarlo de que debe prestar declaración como testigo el próximo 16 de marzo. Al momento, el hermano del ex presidente no acusó recibo de la notificación judicial en ninguno de los tres domicilios que constan en el expediente, según reveló el diario Ámbito.

De concretarse la declaración de Mariano Macri en la fecha prevista, la misma tendrá lugar en la misma semana en la que su hermano Mauricio presente su libro "Primer Tiempo", el cual recopila su gestión en la Casa Rosada.

En esta causa se investiga si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos. La citación surgió a partir de las declaraciones que realizó en el libro Hermano del periodista Santiago O'Donnell.

Se trata de concesiones que habían sido ganadas por licitación por una empresa española y que luego se vendieron una firma china, previo paso por empresas creadas por un contador del grupo Macri, según la imputación.

La fecha para la citación fue fijada por el juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi, quien había tomado la decisión de convocar a Mariano Macri semanas atrás. En la causa también se citó a Mariana Nannis.

El testimonio de la ex esposa del jugador de fútbol Claudio Paul Caniggia estaba previsto para el 1 de marzo pero se postergó porque ella está en Miami y pidió declarar desde allí vía Zoom.