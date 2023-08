La jueza Figueroa no firmará fallos hasta que el Senado defina su situación

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal permanecerá provisoriamente en el cargo hasta que el Senado decida si le da acuerdo para que siga ejerciendo la magistratura por cinco años más. El miércoles cumple 75 años, edad máxima para permanecer como magistrada.

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, informó a sus colegas que permanecerá provisoriamente en el cargo, aunque sin firmar fallos ni decisiones administrativas, hasta que el Senado decida si le da acuerdo para que siga ejerciendo la magistratura por cinco años más.

La jueza se los comunicó a 24 horas de cumplir los 75 años, edad máxima para permanecer en el cargo sin necesidad de recurrir a un nuevo acuerdo de la Cámara alta, oportunidad en la que también les informó que sus votos para causas en las que ya se realizaron las audiencias previas a las decisiones quedarán firmados en la caja fuerte de la Sala I del tribunal.

Figueroa, que es presidenta del máximo tribunal penal del país, se lo informó a sus colegas este mediodía en el marco de una reunión de Superintendencia de la que participaron los presidentes de las distintas salas que conforman la Casación: Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Uno de los focos de tensión en ese sentido está puesto en el caso Hotesur-Los Sauces: el año pasado la Sala I de Casación realizó la audiencia para analizar si reabre o no la causa en la que todos los imputados fueron sobreseídos, pero aún no resolvió. La utilización o no de esos votos quedará bajo la decisión de sus colegas de sala.

Con la decisión informada hoy a sus colegas, la magistrada seguirá en un cargo pero para no comprometer la validez de ningún acto la firma de los actos administrativos será la del vicepresidente del cuerpo, Mariano Borinsky, explicaron los voceros consultados.

La jueza Figueroa se encuentra a la espera de que el Senado decida si le da acuerdo para que pueda continuar en el cargo o se lo rechaza y entonces cesa en sus funciones: su pliego ya fue enviado oportunamente desde el Poder Ejecutivo pero el oficialismo no logró convocar a una sesión para darle tratamiento.

La jueza invocó, a la hora de comunicar su decisión, un reglamento confeccionado por el Consejo de la Magistratura en 2017, bajo la presidencia del abogado Miguel Piedecasas, que hoy es nuevamente consejero: allí se establece que podrá seguir en el cargo "provisoriamente" hasta que se expida el Parlamento o pase el año parlamentario, siempre que su pedido de acuerdo haya sido remitido al Senado.

El Senado irá por una sesión post PASO

La semana pasada, después de varios días de frenéticas negociaciones, el oficialismo había conseguido los números para convocar a una sesión en el Senado antes de las PASO para tratar, entre otros temas, el caso Figueroa. Sin embargo, el miércoles la vicepresidenta y titular de la cámara, Cristina Fernández de Kirchner, decidió no avanzar con la convocatoria de una sesión porque una senadora no puede viajar por un problema familiar. La cita parlamentaria quedará para después de las elecciones del próximo 13 de agosto.

Además, el temario incluía temas importantes de salud, como el Programa de Prevención, Diagnóstico y tratamiento Integral de la Pubertad Precoz y el proyecto por el que se establecen los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.

Pese a esta abultada agenda, la oposición mantenía su posición de no dar quórum. Sostiene que bajará a debatir, se opondrá a los proyectos y votará en contra, pero solo cuando el Frente de Todos consiga los números.

Con información Télam