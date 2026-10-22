“Que la justicia tome cartas”: Katopodis denunció que el Gobierno nacional desvió fondos por más de $400.000 millones

El ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la desaparición de fondos destinados a obras hídricas. Durante una entrevista con El Destape 1070 el funcionario bonaerense detalló que la presentación tiene como objetivo que la justicia penal obligue al Gobierno nacional a restituir los fondos para el financiamiento de infraestructura generados por la recaudación del impuesto a los combustibles. Katopodis sostuvo que el saldo adeudado por la Nación con la provincia gobernada por Axel Kicillof supera los $400.000 millones de pesos. “Cada vez que cargás nafta, un tercio del impuesto va a ese fondo”, precisó al aclarar que el resto del tributo se destina a obras viales.

{{{htmlAmp}}}

El ministro sostuvo que, además de que el dinero no está, las obras no se hicieron. En este sentido, aseguró que la provincia hizo los reclamos correspondientes, que fueron al Ministerio de Economía junto con intendentes y que no obtuvieron respuesta. “Queremos que la justicia tome cartas”, sostuvo el funcionario. Y apuntó contra el Ejecutivo nacional: “Tenemos un Gobierno que no actúa, un Gobierno que desvía los fondos, un presidente y un ministro de Economía que no nos explican qué hicieron con esa plata”.

Katopodis vinculó la falta de obras con el fenómeno de El Niño. Aseguró que, según lo que ya se sabe, habrá “cuatro meses de mucho baile” con situaciones graves en distintas localidades, y que diciembre y enero serán los más complicados. Explicó que los registros de aumento de la temperatura en el Pacífico superaron de manera significativa las estimaciones previas, por lo que los pronósticos indican un evento “muy potente”.

Consultado sobre si tiene la voluntad de ser candidato a gobernador, fue directo: “Me han preguntado si me gustaría. Dije que sí”. Fundamentó la aspiración en su recorrido por los tres niveles del Estado, ya que fue intendente, ministro nacional y hoy integra el gabinete provincial, y en que conoce la provincia porque la camina y la recorre todo el tiempo.

Aclaró, sin embargo, que su prioridad pasa por otro lado. Dijo que “para eso no necesito cargo”, recordó que en 2023 militó “subiéndose a los trenes” y caminando sin ocupar ninguna función, y planteó que hoy la preocupación es conformar una alternativa en la provincia y en el país que sea “creíble” y “atractiva”.

Sobre la posibilidad de que la candidatura bonaerense termine siendo una prenda de negociación en un esquema de unidad del peronismo, respondió: “No sería lo ideal. Hay que romper con la inercia con la que viene el peronismo”. Sostuvo que los desafíos que enfrenta el país “no se arreglan con un service menor” y que es necesario “dirimir” las distintas visiones que hay dentro del espacio.

Respaldo a Kicillof y pedido de primarias

Por otra parte, Katopodis aseguró tener “mucha confianza” en el gobernador Axel Kicillof, a quien conoció más en los últimos tres años. Afirmó que “va a ser candidato a presidente y tiene que serlo”, que es quien mejor puede encarnar lo que viene y que está convencido de que “se le puede ganar a Milei”, algo que calificó como “una convicción muy valiosa”.

Al mismo tiempo, rechazó los “acuerdos de cúpula” que bajen “de arriba para abajo” los nombres de los candidatos, tanto nacionales como provinciales. Pidió garantizar primarias para que decida la gente y “no sea ni la lapicera ni una rosca”. Consultado sobre qué pasaría si el Gobierno logra suspender las PASO, respondió que el peronismo deberá tener “la capacidad y la madurez” para encontrar algún sistema de internas. “Hoy tenemos la primaria. El día que el Gobierno junte las manos y voltee esa herramienta, vemos”, agregó.

El ministro describió un deterioro que, según dijo, se siente con más fuerza en los últimos seis a ocho meses. Señaló que la expresión más clara es el endeudamiento, que alcanzaría al 50% de las familias, y que muchas tuvieron que vender dólares, pedir prestado o desprenderse de alguna pertenencia. “Todo el mundo sabe qué le está pasando a la mayoría de las familias a fin de mes, salvo Milei”, puntualizó.

Mencionó como ejemplo una cola de 15 cuadras para entregar un currículum, que describió como “una postal” que se repite. Afirmó que todos los sectores de una ciudad media argentina están “en caída libre” y que se destruyen 30 pymes y 250 puestos de trabajo formales privados por día. También habló de más de 200.000 empleos perdidos en la construcción.

Sobre los votantes de Milei, planteó que la oposición debe convencer a quienes hoy se sienten “defraudados”. “Son compañeros nuestros de laburo, no son libertarios fanáticos. Son tipos que hace tres años están esperando soluciones”, concluyó.