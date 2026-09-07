La justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil

La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por dos meses la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el gobierno de Javier Milei y aprobado en febrero de este año en el Congreso. La jueza titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nª2, Marta Elba Pascual, hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

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El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas. La magistrada puso el foco en la capacidas de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

Una de las primeras reacciones a favor fue la diputada nacional del Partido Justicialista Victoria Tolosa Paz, quien en X manifestó su acompañamiento al habeas corpus. "Como señala la Justicia bonaerense, no hay que esperar a que los derechos sean vulnerados para actuar. Sin infraestructura especializada, mezclar menores con adultos implica una vulneración concreta de derechos. Bajar la edad de punibilidad NO soluciona el delito. Si el Estado no tiene dónde alojarlos ni cómo acompañarlos, no es una política de seguridad: es venganza, no justicia", escribió.

Posteo en X de Victoria Tolosa Paz

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se manifestó en redes y cargó contra la justicia de la provincia de Buenos Aires a la que acusó de "garantista". "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga", escribió en X.