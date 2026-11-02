La Justicia Federal intimó a Vialidad Nacional y Economía por los fondos para reparar las rutas de Entre Ríos

Tras aceptar el amparo presentado por los legisladores nacionales Marianela Marclay, Adán Bahl y Guillermo Michel, la Justicia Federal de Entre Ríos avanzó en un reclamo por los fondos viales para la provincia e intimó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional. “De manera ilegal, el gobierno está reteniendo la porción del impuesto de los combustibles destinados a la reparación de las rutas", aseguraron desde el Congreso de la Nación mientras se le exigió al Gobierno de Javier Milei respuestas en el lapso de tres días hábiles.

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"Cada vez que un argentino echa combustible, el 28 % del impuesto de los combustibles se destina al arreglo de rutas y esa plata no se está enviando", sostuvo el diputado nacional Guillermo Michel quien junto a su par Marianela Marclay y con el senador nacional Adán Bahl acudieron al Poder Judicial para reclamar que se garantice la continuidad de las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en el territorio provincial.

"Recurrimos a la Justicia Federal para que se cumpla con la ley y esa plata se envíe a la provincia Entre Ríos para la reparación de la rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia: la ruta 14, la ruta 12 y la ruta 136, entre otras”, afirmó Michel.

El titular del Juzgado Federal de Victoria, Federico Martín, requirió a los organismos demandados que en el plazo perentorio de tres días entreguen "un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud", menciona el amparo Ley 16.986 12957/2026.

El origen del reclamo

La acción judicial se sustenta en un relevamiento que indica que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al SISVIAL, a nivel nacional, más de $1,5 billones y solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones. Esta cifra indica que tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas. Al 31 de mayo, más de $1 billón estaba colocado en títulos públicos y plazos fijos, y el gobierno nacional admitió que esos recursos se computan para sostener el equilibrio fiscal, afirmaron los legisladores provinciales.

Paralelamente, el 7 de octubre Nación concesionó por 20 años 276 kilómetros de rutas entrerrianas: el tramo de la RN 18 entre Paraná y Puerto Yeruá y el de la RN 12 entre Crespo y Paraná. El dato que suman los denunciantes es que la concesión no explica qué pasó con los fondos acumulados en los últimos dos años ni resuelve el mal estado del resto de la red vial.