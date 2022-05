Vidal se suma al libreto de la unidad y repartió elogios para todo JxC

La ex gobernadora bonaerense destacó el espacio que integra y sostuvo que hicieron autocrítica tras la derrota en 2019. Además, se refirió a la posible inclusión de Milei a la alianza.

La diputada nacional Maria Eugenia Vidal se sumó al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en el pedido por la unidad de Juntos por el Cambio desde la provincia de Misiones. En dicha jurisdicción, donde se encuentra de viaje desde lunes hasta el miércoles, sostuvo: "Somos un espacio que tuvo autocrítica, nosotros aprendimos, un espacio que sabe lo que hizo mal y que quiere mejorarlo, pero sabemos también las cosas que funcionaron".

Al mismo tiempo, sobre lo que significa el espacio, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires profundizó: "No tengo dudas de la unidad de Juntos por el Cambio. Este espacio tiene un equipo amplio, valioso y con experiencia, un ex Presidente como Mauricio Macri, a Horacio Rodriguez Larreta que fue quien mejor gestionó la pandemia, a Patricia Bullrich que luchó contra el narcotráfico". Y sumó: "Además de intendentes con experiencia ya de 2 mandatos, además de Gobernadores con experiencia como Cornejo, Valdéz, Morales, entre otros".

Además, Vidal cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández: "Mirás la política aerocomercial o la política de lucha contra el narcotráfico y vas a ver las diferencias entre lo que hicimos nosotros y lo que hacen ahora, miras la política exterior y pasa lo mismo, hoy estamos discutiendo si condenamos o no a Putin". Mientras que, con respecto a la interna del Frente de Todos, dijo: "Cuando se discute poder, están juntos o cuando se discute impunidad están juntos como pasó en el Congreso, días atrás".

Por otra parte, la ex gobernadora bonaerense se refirió a la inclusión o no de Javier Milei dentro de su espacio. "Yo lo que creo hoy es que es tiempo de que Juntos por el Cambio haga lo que la gente espera de nosotros. Que muestre aprendizaje, que muestre un camino, una salida posible. Necesitamos un equipo para empezar, nadie resuelve esto solo; un equipo con experiencia de verdad. En la Argentina de la incertidumbre, de la inestabilidad, en la Argentina donde ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana, lo último que necesitamos es gritos, más desequilibrio, inestabilidad". Y cerró: "No imagino otra forma de hacer política que no sea viendo de manera directa los problemas, parte del problema hoy de la política es que no sale del escritorio y no ve la realidad completa".

Días atrás, en una entrevista con Clarín Rodríguez Larreta le quitó importancia a quién será el candidato del PRO de cara a las elecciones del 2023. "Hoy es el tiempo de consolidar la unidad y construir un plan, en esto estoy enfocado. El único condicionante para el futuro presidente es la gente. Es el compromiso que tenemos con la gente y que la gente vuelva a vivir bien". Mientras que, si bien evitó nombrarlo, se refirió a los insultos del diputado liberal: "Yo jamás en mi vida insulté a nadie, ni voy a insultar ni creo que eso sea bueno para la Argentina. No me voy a enganchar, no voy a contestar nunca. La última expresión de representación clara fue la última elección y hay que sostener eso y realimentarlo todos los días con un plan".