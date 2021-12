Un experiodista de Clarín blanqueó y se suma a Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich presentó la incorporación de un ex periodista de Clarín a Juntos por el Cambio, muy crítico del kirchnerismo pero, al mismo tiempo, del periodismo militante. Enterate de quién se trata.

Patricia Bullrich presentó la incorporación del ex periodista de Clarín a Juntos por el Cambio. A través de un video difundido en sus redes sociales, la ex ministra de Seguridad macrista informó que a partir de ahora el ex editor del diario del Facundo Landívar, se integrará al partido opositor.

Landívar es periodista y fue editor del Diario Clarín, autor de la sección "Semáforo de Clarín". En sus redes sociales suele mostrar su clara postura opositora al Gobierno de Alberto Fernández y al kirchnerismo en particular.

Siempre se mostró muy crítico del "periodismo militante", apuntando directamente con medios como Tiempo Argentino, Página 12 y Crónica, tratándolos de "mercenarios militantes". Sin embargo, sus dichos no coinciden con sus actos, ya que ahora directamente será militante y, posiblemente, candidato para Juntos por el Cambio.

"El cambio sigue creciendo y se nos suma Facundo Landívar", confirmó Sabrina Ajmechet, diputada electa de Juntos, en un video en el que se la ve junto al periodista a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Luego, la titular del PRO celebra: "Es un gran periodista y estamos muy contentos de que venga a ayudar a la construcción de Argentina".

Landívar demostró su felicidad por su incorporación al partido opositor: "El que está contento soy yo porque me parece que todos podemos poner un poquito más, desde el lugar que nos toque y sumar para este futuro que queremos todos juntos". El video finaliza con los tres, sonrientes, chocándose el puño y diciendo: "Todos juntos".

No es el primer caso de un ex periodista del multimedio que se suma a las filas del macrismo. En la larga lista de incorporaciones está la del ex candidato a intendente de Avellaneda y conductor de Canal Trece Luis Otero, el ahora diputado electo y ex columnista de Radio Mitre Martín Tetaz, la ahora fallecida Débora Pérez Volpin, y el ex ministro de Hacienda y columnista Nicolás Dujovne.