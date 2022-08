Martín Liberman denunció que Vidal lo extorsionó cuando era gobernadora

En un audio escandaloso, el periodista contó el apriete que sufría de parte de la ahora diputada de JxC.

El periodista deportivo Martín Liberman denunció que María Eugenia Vidal lo extorsionó cuando era gobernadora. "Me citaron en un café y me sacaron una carpeta", contó en vivo en su programa radial.

El periodista lo contó en FM Late 93.1 y recordó cómo lo amenazaban desde la gestión de Vidal. "Me cansé, lo voy a contar. El Gobierno de María Eugenia Vidal a mí me amenazaron porque estábamos con pauta", comenzó. "Hay que decir las cosas como son. A mí María Eugenia Vidal me apretó: me citaron en un café, y me sacan una carpeta", confesó Liberman.



¿Cómo fue la extorsión? "Me muestran un print de pantalla de titulares nuestros de nuestros tuits", recordó el periodista. Y contó: "Uno decía 'Baradel: Vidal nos hambrea'. Y me dicen '¿de qué lado estás? Elegí otro título porque sino la pauta se va'", dijo el Colorado.

Y relató cómo siguió el apriete. "Y me dijeron que no busque más títulos que le peguen a Vidal, que no ponga a Vidal en el título", dijo Liberman, quien catalogó el hecho como un "carpetazo".

En 2018, la gestión de Vidal también amenazó al periodista Roberto Navarro. Fue por la investigación que se hizo en su programa sobre los aportantes truchos de la campaña en la Provincia de Buenos Aires que hizo Cambiemos.

Durante el informe, Navarro contó cómo un vocero de Vidal le mandó un mensaje al celular y lo apretó para que pararan con estos informes.