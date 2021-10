Macri esquiva a la Justicia y el PRO estrena guión para encubrirlo

Imputado en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de submarinistas del ARA San Juan, el ex presidente volvería a la Argentina recién a fin de mes, después de algunos viajes como titular de la Fundación FIFA. Su partido salió a defenderlo con un guion difundido en Whatsapp internos.

En Estados Unidos y sin pretensión de volver antes de fin de mes por compromisos con la Fundación FIFA, Mauricio Macri decidió cobijarse en el partido que fundó, el PRO, para darle volumen político a una responsabilidad judicial. Imputado en la pesquisa que investiga el espionaje a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, la dirigencia macrista ensayó un mismo discurso coucheado para repetir en redes sociales y medios de comunicación y la presidenta del espacio, Patricia Bullrich, presentó una carta ante el juzgado de Dolores. Sin demasiado tratamiento intra-fuerza y, por ahora, sin más peso en la campaña que la victimización, el llamado a indagatoria es un tema más entre tantos otros que decidió abordar la oposición camino a las elecciones.

Macri viajó a Estados Unidos para mantener la costumbre del descanso y las vacaciones. En la última semana, trabajó pocos días y todavía le queda algún vuelo a otro destino como presidente de la Fundación FIFA. De momento, el PRO no tiene el llamado a indagatoria como un tema recurrente en la agenda, tampoco en el bloque de Diputados. El resto de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio no se hicieron eco ni abordaron profundamente el asunto e, incluso, algún dirigente deslizó una relación no tan buena entre Mauricio y el radicalismo, una de las consecuencias del cierre de listas en Córdoba que terminó con la derrota de la boleta apoyada por el ex mandatario en la PASO.

Sin embargo, sí ensayaron un discurso. Una suerte de speach que le bajaron a la dirigencia PRO para salir a defender a su líder político. Esas líneas fueron lanzadas por Patricia Bullrich en una conferencia de prensa la semana pasada y repetidas por el resto de las figuras políticas del espacio que, en algunos casos, se tomaron varias horas para salir en redes sociales.

Con el foco puesto en instalar una persecución contra Macri y su familia, por los Whatsapp internos circularon varias líneas de argumentos. En primer lugar, que la dirigencia rechace cualquier uso político de la tragedia del ARA San Juan por la memoria a los submarinistas. Luego, que reiteraran que el ex presidente es respetuoso de las instituciones y, más allá de saberse inocente, se presentará a declarar cuando sea notificado de manera formal. Dato aparte, por tener varios domicilios, la Justicia tardó en hacerlo por no encontrarlo.

Pasadas las horas, con más información sobre la imputación, el discurso de Cambiemos viró a la supuesta sorpresa. Según el guion interno, el llamado a indagatoria fue llamativo porque Macri fue citado antes que Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, uno y dos de la AFI PRO, aún sabiendo que estaba fuera del país. De momento, el líder opositor no se mostró para nada disgustado con la situación y hasta se hizo un rato para cenar con sus amigos Nicolás Dujovne y Ángelo Calcaterra en Miami.

También el libreto apuntó sus cañones contra el juez Martín Bava. En el speach, figuran conceptos como “incompetencia”, “examen con pobre resultado”, “bajas notas” y “denuncias por detenciones irregulares y persecución” contra el juez Pedro Hooft, investigado por supuestas violaciones a derechos humanos para después quedar desvinculado de la acusación.

A fin de cuentas, la línea editorial PRO quiso instalar una avanzada del Gobierno contra el macrismo por el resultado de la PASO. Con la intención de victimizarse, usarán el llamado a indagatoria con ese tenor pero, de momento, no afectó la campaña. Incluso, alguien que conoce de la estrategia opositora llegó a suponer que todo esto, incluida la mención de Cristina Kirchner en redes sociales, sólo levantará la imagen del líder opositor.

En el medio, Macri viajará de Estados Unidos a otros países – no especificaron cuáles – por ser presidente de la Fundación FIFA y recién volvería a la Argentina a fines de octubre, según dijo Bullrich en la nota que presentó como titular del PRO en el juzgado de Dolores. En el escrito, repitió el argumento que circuló en Whatsapp: que Mauricio no está en Argentina, la vocación y sometimiento a las instituciones y la presentación ante la Justicia de forma no apresurada para evitar el alboroto mediático.

En el Congreso, en tanto, no tuvo repercusión el llamado a indagatoria. El bloque de Diputados PRO no lo conversó y por estas horas decidió concentrarse en la estrategia parlamentaria. En conjunto, todo Juntos por el Cambio se dedicó a elaborar una hoja de propuestas para incluir proyectos de ley en la próxima sesión de la Cámara Baja, iniciativas consensuadas con el resto de los bloques de la oposición para garantizar su tratamiento.

Cada partido eligió a una representante para rastrear iniciativas aceptables por el resto de las fuerzas y elevarlas a la presidencia de la Cámara. Silvia Lospennato del PRO, Brenda Austin del radicalismo y Paula Olivetto de la Coalición Cívica fueron las designadas para la tarea que ya cuenta con algunos spoilers: empezar a tratar la boleta única, la reforma de la ley de alquileres, la emergencia educativa y el presupuesto 2022.