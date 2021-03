Macri busca la foto de unidad de Juntos por el Cambio

En medio de las internas de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri presentará su libro para tener la foto de unidad de la alianza opositora y mandar un mensaje de poder para quienes cuestionan o disputan su liderazgo dentro de la coalición. Esta tarde desfilarán varios referentes de Cambiemos por el Centro de Convenciones de la Ciudad, entre los que se destacan María Eugenia Vidal, una reaparición política-pública esperada, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Si bien habrá invitados por fuera de la política, como amigos o familiares, la concurrencia será limitada por la pandemia del coronavirus y los referentes del espacio convocaron a una manifestación en las calles.

Imitando la estrategia de Cristina Kirchner, que con el libro Sinceramente recorrió el país y llenó estadios, Macri buscará saltar nuevamente a la escena política. Reservado al mundo privado y con apariciones casi quirúrgicas para opinar sobre algunos temas, el fundador del PRO se mostró muy cercano a Bullrich en las últimas semanas. Ella, como presidenta del partido, y él como el líder se reunieron con las nuevas autoridades del espacio en distintos distritos del país y apuntan a llevar candidatos propios en todos los lugares posibles. Algo impensado hace cinco años.

A Macri no le gusta que se refieran a él como un jubilado de la política y sus mensajes en ese sentido son claros. Larreta sobresale como el candidato presidenciable, apañado por Macri pero más lejano a él. El jefe de Gobierno busca un mensaje aperturista y menos radicalizado que el que maneja el líder PRO y la presidenta de ese espacio. Apunta a atraer a los desencantados con su espacio y con otros, ampliarse hacia el centro sin abandonar la derecha. Su figura puede aparecer como una de las que podrían disputarle la conducción de la fuerza. Algo que Mauricio buscó frenar con su “abrazo de oso”, apoyándolo tras la imputación por la privatización de vacunas.

En un contexto de fragmentación dentro de la alianza opositora, Macri buscará dar un mensaje de poder y de unidad. El martes, en medio de su raid mediático, Larreta dijo que "podría haber muchos que tengan el mismo interés” que él, el de disputar la presidencia. “Sería natural que alguien del partido radical... Tenés tres gobernadores de la UCR, el presidente del partido, (Martín) Lousteau, (María Eugenia) Vidal, (Elisa) Carrió...", enumeró y dijo que lo definirán en unas PASO: "Como corresponde, sí, que elija la gente. Pero falta mucho todavía". La lista no es caprichosa, todos esos nombres buscarán hacer crecer su capital político con el riesgo de la ruptura.

La presentación comenzará a las 18 y el acto será transmitido en directo por las redes sociales del ex presidente. Desde “Voluntarios PRO” sortearon entradas para que algunos de los simpatizantes pudieran ingresar al predio donde no sólo estará Macri sino también Bullrich, Larreta, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, su ex compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto también tiene altas chances de asistir al igual que el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y María Eugenia Vidal. También lo acompañarán diputados y senadores, ex ministros y secretarios de su Gobierno, amigos y familiares.

La ex gobernadora bonaerense no está muy feliz con la foto pero desde su entorno aseguraron que es muy difícil zafar de la cita. Ella también planea publicitar su propio libro, uno que contará su experiencia personal y profesional durante su gestión, pero deberá esperar a mediados de abril. Ese mes, Macri girará con su escrito por las ciudades de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe con un claro tinte electoral para delinear armado de listas. Las últimas dos son las más complicadas, sin un candidato fuerte.

La obra salió en preventa la semana pasada con un valor de $1.700. “Gracias a todos por el impresionante recibimiento ayer de "Primer Tiempo"”, publicó el ex presidente en sus redes sociales. Luego, criticó que algunos libreros decidieran no ofrecer el texto pero aseguró que a pesar de “episodios aislados de intolerancia y fanatismo, estoy contento y agradecido de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos”.

Bullrich, su candidata, invitó a los simpatizantes de Cambiemos a acompañar al dirigente. “El jueves a las 18 hs acercate a la Plaza República Federativa de Brasil y acompañemos a @mauriciomacri en la presentación de su libro”. Desde Voluntarios PRO hicieron lo mismo y confirmaron que afuera del Centro de Convenciones habrá una pantalla gigante transmitiendo en vivo el lanzamiento.