Elecciones 2021: Macri bancó una lista en Córdoba y la interna está muy pareja

Hizo lo que algunos temían, apoyó la boleta de Negri y Santos pero no se descarta que tenga que caminar la provincia.

Mauricio Macri no oyó las advertencias por una tensión interna PRO y ya le dio su apoyo explícito a una lista de precandidatos en estas elecciones, la cordobesa encabezada por Mario Negri para el Senado y Gustavo Santos para Diputados. Su partido tiene postulantes en distintas nóminas de esa provincia pero decidió salir a bancar una de ellas que, por ahora, está cabeza a cabeza con la de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, impulsada por Martín Lousteau. En total, Juntos por el Cambio enfrentará a cuatro propuestas en las PASO y empezó a gustar la idea de una participación personal del ex presidente, con caminatas codo a codo con sus postulantes.

Con la intención de participar activamente de una campaña que se centrará en conseguir los votos del núcleo duro, el ex presidente eligió a Córdoba como la provincia testigo. Se trata de un territorio en el que tiene buena imagen positiva, en el que se siente cómodo y en el que Juntos por el Cambio apuntará a ganar con una diferencia considerable respecto del segundo, posiblemente el Scharettismo.

"Me une una mayor relación con Gustavo Santos por el trabajo para el impulso del turismo en la Argentina. También con Mario Negri con un rol muy importante, es un gran presidente del interbloque", dijo el miércoles en diálogo a Cadena 3 y agregó: "Ellos dos forman un excelente equipo y tienen todo mi apoyo y confianza para esta elección y en particular Gustavo Santos para darle una alternativa a todos los cordobeses".

Un armador nacional ya había advertido los peligros de la participación activa de Macri en la campaña. El apoyo explícito a una boleta puede llegar a tensionar la interna de un PRO que tiene candidatos en distintas nóminas. De hecho, la participación del partido es muy populosa en la propuesta que encabezan Juez y De Loredo.

Sin embargo, otro dirigente también analizó que un rol activo del ex presidente podría beneficiar al espacio en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias sólo si éste comprende que tiene que limitarse a acompañar y sentar posición en distritos que le sean favorables, sin caer en la tentación de debatir los temas propuestos por el Frente de Todos, como la deuda externa, ni convertirse en la figura de contraste del Gobierno. Ya falló en ambos puntos.

A menos de un mes de los comicios, el panorama cordobés no es para nada claro. Juntos por el Cambio tiene cuatro listas que se enfrentarán en las PASO y las dos más taquilleras marcan, entre ambas, una ventaja dentro del margen de error. Posiblemente, interpretaron cerca de uno de los precandidatos, los resultados más sólidos comenzarán a mostrarse en los últimos diez días, recién a principios de septiembre. Hasta ahora, según el sondeo que se mire, la propuesta de Juez está tres puntos arriba de la de Negri y viceversa. O sea, todo puede pasar.

El martes, Lousteau se mostró con Martín Tetaz, el segundo candidato porteño por la lista de María Eugenia Vidal, en la provincia para hablar de su proyecto de independencia del Banco Central. La estrategia será mostrar a los suyos como miembros de la lista "más firme" para enfrentar al kirchnerismo en el Congreso pero desde el bando contrario ya salieron a erosionar esa jugada: Luis Juez no votó en contra de la ley de Biocombustibles, algo clave para Córdoba, faltó a muchas sesiones y podrían llegar a catalogarlo como un legislador que no trabaja todo lo que debería, algo que no se condice con la idea de "firmeza".

Soher El Sukaria, la segunda en la lista de Negri, salió también a contrarrestar la postura de sus contrincantes internos. Con Loustau presente en la provincia, dijo que Córdoba enfrenta el kirchnerismo desde la resolución 125 que enfrentó al Gobierno de Cristina Kirchner con "el campo" y que fue obra del actual senador radical porteño.

Así, los bancados por Macri intentarán mostrar que la lista "real" de Juntos por el Cambio es la que lleva los nombres de Negri y Santos. Incluso, el ex presidente arriesgó a decir que este último es un posible buen candidato para disputar la gobernación en 2023, un debate que quedará para otro momento. Pero en este contexto tan cerrado, entendieron que si el tablero sigue marcando empate, lo mejor será que el ex presidente recorra el distrito con los candidatos y que no sólo los apoye por medios de comunicación.

Buenos Aires y Ciudad

Mauricio Macri también estará en la provincia de Buenos Aires. La semana que viene viajará con Diego Santilli a Junín o Tandil para intentar fortalecer al candidato PRO y erosionar la fuerza del radicalismo en el interior bonaerense. Sin embargo, intentarán que se mantenga alejado del conurbano, donde el rechazo a su figura sigue siendo alto. El único lugar del AMBA que tiene habilitado visitar es la Capital Federal, donde fue invitado por María Eugenia Vidal, que necesita acrecentar su aceptación entre el núcleo duro.

El miércoles, Santilli presentó sus ejes de campaña. Sus propuestas girarán en torno a la educación, el trabajo y la seguridad y ciertos conceptos se repetirán durante toda la carrera electoral. "Este es un gobierno que le sacó a los chicos el derecho a estudiar"; "no hay trabajo y el gobierno no solo no hace nada para generarlo, sino que hace todo lo posible para que no se cree trabajo"; "el gobierno protege a los delincuentes y abandona a los trabajadores"; "en Argentina tenemos personas que hace más de diez años viven de planes sociales. Eso destruye la cultura del trabajo; "el sistema público de salud argentino está detenido en el tiempo"; "el Gobierno no tiene plan productivo, no impulsa la tecnologización del campo"; y "los jóvenes se están yendo del país" son algunos de ellos.

Dentro de sus propuestas, Santilli adelantó que avanzará con un proyecto de "ley de Emergencia Educativa para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en todas las escuelas del país", en su caso con foco en el conurbano. Una idea similar a la de Vidal en la Ciudad. Ella, en medios de comunicación, anticipó que buscará imponer "escuelas siempre abiertas", "ir a buscar a todos los chicos que dejaron la escuela por falta de contacto" en el año de pandemia, evaluación obligatoria todos los años, que los padres tengan participación en la discusión de la política educativa y "entrenamiento de formación para el trabajo" para que haya prácticas laborales en el secundario. La precandidata ampliará sus ideas la semana que viene.

El nuevo bonaerense también buscará proponer la Boleta Única como ocurre en "Córdoba y Santa Fe con muy buenos resultados" y anticipó que rechazará la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal: "Me comprometo a NO reducir las condiciones para elegir al Procurador General de la Nación".