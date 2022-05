Las encuestas le proponen una estrategia a Larreta: economía y seguridad

Hacer foco en estos dos temas, destacar la novedad frente al descontento social ante el sistema político, tener un plan y un equipo, no solo promesas vacías y marketineras, los ejes para el 2023.

Ser novedoso, tener un plan, un equipo y soluciones para dos preocupaciones centrales de los argentinos, la economía y la seguridad. En el tablero de Horacio Rodríguez Larreta, quien pueda reunir esos tres aspectos estará en condiciones de encaminarse hacia la Casa Rosada. El primero de los puntos está íntimamente vinculado al análisis macrista de priorizar el "Cambio" antes que el "Juntos" pero con un asterisco, ya que irrumpir en la escena política es una acción vetada para un espacio con años de gestión y el jefe de Gobierno no podrá mostrarse como un emergente pero, pese a ser parte del sistema y autopercibirse así, buscará un discurso más disruptivo con el correr del tiempo.

La temporada de estudios cualitativos y cuantitativos arrancó con todo. Un trabajo a nivel nacional le dejó en claro tres puntos al mandatario porteño y su equipo. El primer eje es el de la novedad. Con una elevada insatisfacción de la sociedad con la dirigencia política, se detectó que el electorado busca lo nuevo. Mauricio Macri lo viene planteando hace tiempo, una de sus preocupaciones centrales radica en cómo mantener a su espacio como lo diferente, lo "outsider". Esto, sin embargo, no es visto posible por todos los amarillos.

Cuatro mandatos PRO consecutivos en la Ciudad, cuatro años el el gobierno nacional, aliados con trayectoria política precedente al nacimiento del macrismo, hacen imposible volver a los orígenes. Sin embargo, quienes entienden el escenario de este modo también reconocen que, conceptualmente, es acertada la postura del ex presidente pero que en la práctica es muy difícil de concretar. Dato al pie de página: Ricardo López Murphy, Martin Lousteau, Martin Tetaz y Carolina Losada aparecen dentro del grupo de "lo nuevo". Algunos efectivamente lo son, otros no. Pero si usan esa percepción de manera correcta, puede ser algo positivo en su construcción.

Origenes. En 2015 se dió una conjunción de hechos que no se repetirán. Por un lado, a Macri la gente lo percibía como un emergente pese a dos mandatos en la CABA. Por otro, en el interior lo reconocían como jefe de Boca, pese a no serlo por años. Finalmente, el deseo de un sector de evitar la continuidad del Kirchnerismo fue el condimento final de la receta que lo llevó a la Rosada. Pero ese escenario, hoy, es visto como imposible.

Para subsanar eso, Larreta, que es parte del sistema y no puede venderse como alguien fuera del aparato tradicional, buscará disfrazar su vejez política con un discurso novedoso. Por ahora, no salió del molde habitual aunque se destacan sus apariciones en la vía pública, que para los extremadamente informados es una estrategia electoral pero para los que no, es algo llamativo. Sobre todo porque, a diferencia de otros dirigentes de su espacio, dicen que no recibe quejas ni agravios.

El otro eje es doble. Plan y equipo. Las consignas vacías como "pobreza cero" son muy lindas pero con poco sustento. Según focous group, la gente hoy quiere que le digan cómo se van a llevar adelante las promesas. Por lo tanto, la campaña estará signada no sólo por títulos sino por una suerte de hoja de ruta y referentes en cada área. A nivel general, el PRO desarrolló varios mecanismos de comunicación que sirven para instalar, de forma cercana, a distintas figuras. Por ejemplo, este martes se difundió un video en redes sociales sobre la fuga de capitales, el protagonista fue Hernán Lacunza, el referente económico del partido amarillo. Como este, hay muchos contenidos más con distintos exponentes, como Silvia Lospennato o Jorge Faurie.

Vinculado a ésto, el tercer y último eje. A la gente le interesan dos temas y hay que hacer foco en ambos, la economía y la seguridad. La salud o la educación son importantes y despiertan posturas y reclamos, pero el bolsillo y el poder salir a la calle sin miedo son las prioridades que se atenderán.

Respecto del segundo punto, Larreta mostrará su gestión en la Ciudad donde considera haber logrado buenos indicadores y un conocimiento nacional de ellos. El alcance del capitalino a nivel país tuvo en la pandemia un exponente. Las 12 conferencias de prensa compartidas con Alberto Fernández y Axel Kicillof le dieron impulso aunque le valieron cuestionamientos internos post rebelión opositora. Incluso hay mediciones que indican que, terminado el trío, los anuncios de Caba fueron más vistos en el interior que los de Nación o provincia.

Así, tal vez el eje más problemático sea el económico. Claramente la inflación y el poder adquisitivo son dos de las preocupaciones más grandes de la sociedad, algo que arrojan los análisis opositores y oficialistas. Este tema todavía está en construcción discursiva básicamente porque, en caso de ganar las elecciones, no saben qué situación heredarán, lo que dificulta hacer promesas. Por eso, la propuesta de Patricia Bullrich de una economía bimonetaria y el "camino irreversible" hacia la dolarización no se percibieron como acertadas sino, más bien, respuesta al crecimiento de Javier Milei y la instalación de Macri como posible candidato. Comparten electorado.

Con todo esto, Larreta buscará sentar las bases de su campaña acompañado por viajes al interior, refuerzo en el conurbano y apoyo a dirigentes de todo el país. Su discurso irá mutando hacia la esperanza en el futuro y lo disruptivo con la tarea de no descuidar la gestión porteña que hoy implica un 90% de conocimiento en toda la Patria y un 10% de imponderables, cosas fuera de los deseos o acciones, cosas que pueden salir mal.

Mientras tanto, Larreta todavía no armó su gabinete, "falta un montón", pero hay lineamientos claros. El jefe de Gobierno apuesta por un gobierno de coalición que le permita no solo llegar a la Rosada sino mantenerse con volumen y apoyo político. Dentro de ese plan, el equipo ministerial no tendría muchas figuras PRO, tal vez puedan contarse con los dedos de una mano - y sobren - sino de todos los partidos. Idealmente, un vice radical y un jefe de ministros peronista. Para el primero suena Gustavo Valdés, actual gobernador de Corrientes, con quien Larreta estuvo el viernes. Para el segundo, Juan Schiaretti, actual mandatario de Córdoba.