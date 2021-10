Iglesias protege a Macri y lanzó una amenaza contra Manes

El diputado lanzó una férrea defensa a Mauricio Macri, quien no se presentó a declarar ante la Justicia por la causa de espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan. El candidato radical se lo había reprochado.

Desde hace varias semanas se sabe que la situación en Juntos por el Cambio no es la mejor. La interna por que sector toma el poder es una de las más pesadas de la política argentina y, dentro del espacio, todavía hay "Halcones" y "Palomas" que tratan de pugnar por el liderazgo. Uno de los más radicalizados es Fernando Iglesias que, ahora, lanzó un dardo contra Facundo Manes.

Todo comenzó por culpa de Mauricio Macri. Es que al haber rechazado presentarse a declarar por causa de presunto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, hubo un sector de los dirigentes que salieron a criticarlo. Uno de ellos fue Facundo Manes, quien sostuvo que el exPresidente tendría que haberse presentado. "No me parece bien, se debería presentar como cualquiera de nosotros", dijo el neurocientífico.

También se sumó Luis Juez a las críticas al sostener que tendría que haberse presentado ante el juez que lo llamó a declarar. Juez definió como "un error que Macri no se haya presentado en el juzgado". Y manifestó: “No nos podemos defender ante una infamia como se defiende Cristina (Fernández de Kirchner)”.

A raíz de estos comentarios, el ala más dura y pegada a Mauricio Macri salió a hacer explotar una bomba. Fernando Iglesias fue, una vez más, el que se corrió a la derecha que más le conviene y lanzó una amenaza a través de redes sociales que, por supuesto, tiene en cuenta la situación electoral.

"Qué macanudo, ese muchacho", tuiteó Iglesias en clara alusión al neurocientífico y, después, lanzó una amenaza velada: "Ahora no es momento porque hay que ganar las elecciones, pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar". No es el primer cruce que tienen entre Manes y el resto de sus compañeros de Juntos. De hecho, el dirigente radical fue muy crítico, incluso, de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli en la previa a las elecciones, ya que en medio de la campaña entre otras cosas, pidió que se usen los fondos correspondientes "y no lo de los vecinos de la Ciudad".