En la UIA, Rodríguez Larreta volvió a pedir una reforma laboral

Ante empresarios y dirigentes del sector privado dio un discurso con tono presidenciable. En mayo de este año, había confirmado que en caso de ser electo presidente en 2023 aplicará una reforma laboral y previsional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, exigió una reforma laboral ante empresarios y dirigentes del sector privado en el marco de la 28° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). "Hay que actualizar la legislación laboral, no sigamos atados a lo políticamente correcto, hay terminar con la industria de los juicios", reclamó.

Bajo el lema "reconfiguración global y oportunidades para las cadenas de valor argentina", el panel de apertura del evento contó con la presencia de Rodríguez Larreta, que fue acompañado en el escenario por el presidente de la UAI, Daniel Funes de Rioja; la presidenta Joven de la 28° Conferencia Industrial, Silvana Roitman; y el presidente de la 28° Conferencia Industrial, Isaías Drajer.

"La presión impositiva es una de las más altas de América Latina, la complejidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales son distorsivos para promover la producción", expresó. Además, calificó a la Argentina como "un país cerrado" e insistió con sus cuestionamientos sobre el mercado del empleo al indicar que "la legislación laboral actual hace que un 40 por ciento de los trabajadores sean informales".

En mayo de este año, Larreta había confirmado que en caso de ser electo presidente en 2023 aplicará una reforma laboral y previsional, y advirtió que para eso se requiere "cambiar la legislación". "Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles", dijo Larreta en declaraciones a radio Mitre. El mandatario porteño agregó ese día que "esto requiere cambiar la legislación" y estimó que "así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina".

Rodríguez Larreta también cargó contra la distribución del gasto público en función del "asistencialismo crónico". Al respecto, dijo que el Estado "debe atender la urgencia social" pero "sin más intermediarios", ya que aseguró que, hoy, los programas sociales "están privatizados por organizaciones sociales que nadie votó".

También pidió ajustar la política educativa a las demandas del mercado laboral, porque "sin escuelas no hay trabajadores ni técnicos que puedan nutrir las industrias como esperan que crecer". Frente a este panorama, halagó a los empresarios y cámaras patronales presentes, a los que describió como "héroes" y pidió un aplauso porque "siguen insistiendo, produciendo, haciendo el esfuerzo".

En tanto, en la semana en donde los dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio se reunieron para contener disputas internas, Rodríguez Larreta aseguró que "no hay margen para el vamos viendo" en 2023 y que el Gobierno que asuma deberá hacer un trabajo "de 100 horas" por día. "La transformación y el cambio no pueden esperar. No hay que tomar todas las medidas en el primer minuto, pero sí ser claros desde el principio", expresó.

En cuanto a "la grieta", el jefe de Gobierno porteño remarcó: "Nos hace perder oportunidades". Además, resaltó: "La responsabilidad primero es de la política, pero no solo de la política". Y concluyó: "Esto no va más, ni en la política ni la sociedad. Hay que dejar de fomentar las divisiones, intentemos algo diferente. Si hacemos siempre lo mismo, el resultado siempre va a ser el mismo".