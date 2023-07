Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 4 de julio

Así como hizo días atrás con el embajador en Brasil, Daniel Scioli, el ministro de Economía, Sergio Massa, comunicó este lunes que sumaba a su equipo como asesor ad honorem al ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien venía mostrándose muy cerca de Eduardo "Wado" de Pedro y se postula como su candidato a senador suplente. A Wado, Massa lo quiere en el equipo de campaña, lo mismo que al vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Al ex ministro Amado Boudou, un viejo conocido, ya lo tiene ocupado elaborando una propuesta de reformulación del acuerdo con el FMI. Durante el encuentro de ministros del Mercosur de este lunes, además, se mostró conversando muy amistosamente con el canciller Santiago Cafiero, uno de los apuntados por el kirchnerismo. Esas disputas no entran en la lógica del ministro-candidato. "Unidad para ganar", respondían en Economía respecto a la idea que lleva a Massa a hacer estos movimientos.