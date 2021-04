Camino a las elecciones 2021, Juntos por el Cambio empieza a acomodar sus fichas en una provincia clave para el armado de cara al 2023, Santa Fe. Si bien las listas aún no están cerradas y continúan las negociaciones, algunos nombres ya suenan para formar parte del nuevo Congreso de la Nación. El actual diputado y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, sería la cabeza de la boleta para senadores por ese distrito y para diputados hay varias figuras: la reelección de Luciano Laspina o los ascensos del legislador provincial Gabriel Chumpitaz y Amalia Granata en caso de necesitar más peso. El radicalismo también se prepara para una posible interna entre los dirigentes José Corral y Mario Barletta. El intento de una alianza con el Frente Progresista, la clave.

Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta apoyarían unánimemente la candidatura de Angelini, con la salvedad de que el jefe de Gobierno porteño quiere que la postulación salga por consenso y no como una orden de arriba, siempre dentro del marco de Juntos por el Cambio. El rosarino y vicepresidente del PRO tiene un acuerdo con un sector minoritario del radicalismo santafecino. Por otro lado, una unión con el Frente Progresista es otro de los puntos clave. Desde la UCR ya tantearon pero Propuesta Republicana podría presentarse como un escollo para la alianza.

El 2021 no se plantea como un problema electoral y los candidatos que buscarán imponer son los que lograrán llegar al Congreso. De todos modos, apuntarán a construir una alianza más sólida de cara al 2023, año para el que “falta una eternidad”. Si no hay acuerdo entre el Frente Progresista, el radicalismo y el PRO, perderán las elecciones ejecutivas de la provincia. Si hay un acuerdo “anti kirchnerista”, vaticinan, podrían ganar por una amplia diferencia de votos.

Con la premisa de que las voluntades cosechadas por el peronismo siempre son las mismas, al igual que las recolectadas por el antikirchnerismo, una alta fuente a nivel nacional y local analiza que si van divididos volverá a ganar el oficialismo pero si se unen Cambiemos podrá gobernar la provincia.

Para la boleta de diputados hay varios nombres. Gabriel Chumpitaz fue confirmado como candidato por Patricia Bullrich pero otro dirigente del espacio considera que no será quien encabece la lista porque tiene dos años más como diputado provincial y necesitan que en el Congreso haya un economista en la Cámara Baja. Ahí aparece el nombre de Luciano Laspina, cuyo cargo terminará este año y buscará renovar. “Es pedido de Macri”, dice.

Más allá de que apuntarán a un acuerdo, también desde el PRO se preparan para enfrentar al radicalismo con una lista competitiva. Para la UCR, Santa Fe no es una provincia compleja por lo que el partido que conduce Bullrich podría apelar a otro nombre taquillero: Amalia Granata. La dirigenta saltó a la política por su férrea oposición al aborto legal, seguro y gratuito y hoy ocupa una banca en la legislatura provincial. “Patricia y Mauricio quieren ampliar el espacio y una de las opciones puede ser Granatta”, aseguran desde el armado.

Desde Santa Fe prefieren no meterse en la interna nacional. Patricia Bullrich no decidió si se postulará este año y asegura que no es momento de hablar de una construcción de cara al 2023 pero todos la ven como una candidata a la presidencia de la Nación, en interna o negociación con Horacio Rodríguez Larreta. En la provincia sostienen que ni la presidenta del PRO ni el jefe de Gobierno se metieron en sus discusiones, ni para darles una solución, por lo que ellos harán lo mismo aunque confían en que “se van a poner de acuerdo”.

Larreta estuvo la semana pasada con José Corral, ex candidato a gobernador de Santa Fe por Cambiemos, Roy López Molina, del Concejo municipal de Rosario. Lo hicieron en Buenos Aires, en las oficinas de la Jefatura de Gobierno, para hablar de la situación del país, la provincia, las medidas tomadas por la pandemia y el armado electoral. Tras el encuentro, los dirigentes santafecinos aseguraron: “Nos identificamos con Horacio, que demuestra con su gestión que hay otra manera de hacer las cosas. Es una forma de gobernar que se caracteriza por apelar al diálogo, a la moderación, pero con la firmeza de defender valores".

A principios de abril, Corral sumó el apoyo del nuevo presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. Fue en una charla por redes sociales en la que el dirigente de Buenos Aires le dijo: “Necesitamos a los mejores hombres y mujeres; aquellos que como vos pasaron por el Concejo, fueron intendentes, que recorrieron los pueblos y ciudades de sus provincias y adquirieron ese bagaje de lo que necesita la Argentina".

Otro de los nombres que suenan por el radicalismo es el de Mario Barletta, ex embajador en Uruguay durante el macrismo y ex intendente de la ciudad de Santa Fe. Entre él y Corral se abriría una interna. Consultado por Letra P en una entrevista, dijo que “lo de la candidatura, que sea lo que deba ser, lo que la gente elija. Tengo muchas ganas y muchas fuerzas de seguir trabajando, no puedo estar sin algún desafío, pero por delante pongo la construcción del barco y no quién va a ser el capitán”. “Si se diera la posibilidad, prefería disputar un cargo nacional, sea diputado o senador”, agregó al tiempo que dijo estar trabajando para una unión entre el Frente Progresista y Juntos por el Cambio.