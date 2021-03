Después de la foto de unidad durante la presentación del libro de Mauricio Macri, la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este lunes a las 8 de la mañana. El zoom generó un escándalo interno porque el ex presidente participó desde la cama, recién levantado, con Juliana Awada detrás, aún acostada. La captura de pantalla, según explicaron desde uno de los sectores participantes, fue filtrada por el propio PRO y el clima se caldeó. En el encuentro charlaron sobre la necesidad de exigirle al Gobierno la compra de más vacunas, clarificar la información de las otorgadas y una oposición clara a la designación de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia.

Tras la reunión, los ánimos estaban calientes por la difusión de tres fotos con la cara de Macri dormido en primer plano, ojos cerrados de otros participantes y el vacío en el recuadro de Horacio Rodríguez Larreta en la sede de Uspallata. Apuntan directamente contra Patricia Bullrich, que sacó las capturas y las envió a un grupo de voceros y personas ligadas a la prensa.

En el encuentro hablaron sobre la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional la compra de vacunas. "Frente al discurso presidencial del peligro que significa la posibilidad de la venida de la segunda ola, planteada en cadena nacional, la respuesta correcta no son las restricciones sino la compra diversificada de vacunas, como las que aun no han llegado a nuestro país", dijeron en un comunicado oficial. En este punto hubo un cruce interesante: Bullrich volvió a insistir con la posibilidad de que los privados puedan comprar dosis, algo que retrucaron Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes le explicaron que sólo el Estado puede hacerlo, pero ella insistió.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio demandó "claridad y consistencia en la información, ya que no se sabe cuándo ni cuantas vacunas estarán llegando en el próximo tiempo. Se sigue sin acceder a otras vacunas que nos darían mas opciones. La respuesta del cierre no es una respuesta adecuada", sostuvieron.

En ese contexto, volvieron con uno de los caballitos de batalla de los últimos tiempos: las clases presenciales. Bregaron por mantener las aulas y escuelas abiertas además de exigir explicaciones a las "provincias que aun no han comenzado sus clases o lo han hecho de una manera dispar. La norma de la provincia de Buenos Aires que fija en un máximo de 4 horas presenciales no tienen sentido alguno, complica a las familias y además recae en las mujeres en mayor medida la discontinuidad laboral, no contempla los hogares monoparentales", explicaron.

Críticas a Soria

Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro Horacio Rodriguez Larreta, Humberto Schiavoni; Luis Naidenhoff, Martin Lousteau, Mario Negri Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin Moro fueron los participantes del encuentro en el que también tuvieron reparos contra Martín Soria, nuevo ministro de Justicia. "Mantenemos firmes nuestra posición respecto a los intentos de cambios en el Ministerio Publico cuyo único objetivo es colocar un Procurador que responda verticalmente al Poder Ejecutivo, como sucedió cuando nombraron a Alejandra Gils Carbó en ese cargo. Por ello JxC se opondrá férreamente al cambio de la ley", adelantaron.

Además, apuntaron contra una supuesta "embestida del gobierno contra el Poder Judicial" y recordaron que el 1º de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Alberto Fernández "propuso todo tipo de iniciativas y atacó de manera directa a jueces y fiscales, ese fue el preludio de los días que siguieron y los que vendrán".

Para Cambiemos, "los procesos de remoción a jueces y fiscales y la colonización de algunos tribunales con magistrados adictos serán parte de central de la agenda institucional del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Estamos preparados enfrentar esa agenda, queremos que siga existiendo la división de poderes en nuestro país".

Por eso, reiteraron su voluntad de no habilitar el debate de la reforma judicial ni de la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que tienen media sanción del Senado y aguardan hace meses en Diputados, al tiempo que se opusieron a la conformación de "una comisión investigadora de todo el Poder Judicial, con eso pretenden cómo mínimo disciplinar y cómo máximo subvertir el orden institucional, y usar esa trampa inconstitucional para remover a los magistrados o lograr sus renuncias, apartamientos o absoluciones de los encausados por corrupción. No vamos a caer en votar ninguna ley que pueda sonar correcta porque sabemos que hay un objetivo claro, dominar la Justicia. Eso es lo que está en juego".