Cómo y cuándo se definirá la interna del PRO para el 2023

El PRO tiene cuatro anotados para la carrera presidencial. Marzo fue señalado como el mes de las definiciones y se descartó una interna con el voto de los afiliados. Habrá PASO si no se logra la unidad. Los deseos de Macri, la construcción del gran elector y el factor Milei.

Marzo, el mes donde la actividad se retoma al 100% en todas las áreas. El Congreso inicia las sesiones ordinarias, las escuelas abren las puertas para esperar a los alumnos, las vacaciones terminan y el año oficialmente queda inaugurado. Marzo será el mes en que el PRO definirá el desenlace de la interna hacia la Casa Rosada. En marzo debería haber mayores certezas sobre el futuro de los cuatro presidenciables para las elecciones del año que viene. Mauricio Macri que, pese a que lo desmienten en su entorno, ya instaló la idea de un segundo tiempo; María Eugenia Vidal, abocada a algunos viajes fugaces al interior; Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos que iniciaron la puja intra-macrismo. Descartados los comicios partidarios para evitar la división en las PASO, las opciones serán solo dos: enfrentarse en las Primarias o acordar la unidad.

En privado, y solo a algunos pocos, Macri ya dijo que hoy no piensa en presentarse a la carrera electoral. Según la fuente consultada, la afirmación será más o menos determinante. En su entorno acotan el "hoy", lo que deja abierta la puerta a un cambio de opinión futuro. En el larretismo, en tanto, el pronóstico es más cerrado y vaticina que no se postulará. Ni hoy, ni mañana.

Un dirigente que frecuenta al ex presidente y puede ser denominado "macrista de Macri" ya adelantó que recién habrá una definición en marzo. En caso de llegar antes, será para bajarse de cualquier posibilidad de puja. Durante esos meses, de ahora hasta iniciado el año que viene, se podrá mantener como la centralidad, eludiendo quedar bajo la etiqueta del "problema" del PRO o blanco de la crítica interna.

Hasta el momento, Macri optó por levantar a los candidatos de su espacio. Que nadie se quede sin la posibilidad de pelear y de desear su padrinazgo. ¿Qué pasaría en caso de que se presentara? El ex presidente y su ministra de Seguridad manejan niveles de imagen positiva muy similares y sus votantes son intercambiables entre ambos. O sea, los electores de Mauricio probablemente se sentirían más cómodos acompañando a Patricia que a Horacio. Con un público similar, ¿Bullrich querrá jugarle la interna a su jefe político a riesgo de perder? Por ahora, todos se aferran a la idea de que él no se postulará. Ella ya lo planteó hace unas semanas públicamente, lo que valió la molestia del hombre de Boca.

En el larretismo tampoco consideran que Macri pueda llegar a presentarse, por lo que lo tienen fuera de una ecuación electoral. Lo que sí ya quedó descartado es la interna partidaria. No habrá una definición de candidaturas intra-PRO, con el voto de los afiliados, sino directamente en las PASO. Cerca de Larreta todavía apuestan a un eventual acuerdo con todos los sectores para lograr una lista de unidad que evite la fragmentación ante un radical pero, si Bullrich llegara a querer competir, dicen que le tendrán que ganar en las Primarias. Convencidos.

Si Macri no se presenta, ¿a quién bendecirá y le cederá sus votos del núcleo duro? ¿La elegirá a Bullrich o se quedará con Larreta? Con ambos mostró señales de acompañamiento y también de marcada de cancha. Con Larreta trabaja hace veinte años y nadie cree que esa relación no pueda seguir igual a futuro. Y si Bullrich se bajara de la contienda ante una postulación de Mauricio, ¿a quién le dirigirá sus electores? Lo más probable, a Mauricio. Así, el ala halcón tiene dos personas, cuatro manos, para levantar votos dentro del PRO mientras que Larreta sólo tiene las propias, además de los enormes recursos con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires.

En todo este panorama, está inserta María Eugenia Vidal. Con un perfil más bajo y algunas incursiones en el interior del país, tour que también la devolvió al conurbano bonaerense, comenzó a construir su espalda política para el 2023 y ya hizo públicas sus pretensiones de ser presidenta. Hasta marzo, otra vez, no habrá ningún tipo de resolución. En el 2021 se hizo esperar y parece que hará lo mismo el año que viene.

Por lo pronto, el rearmado del vidalismo tiene dos grandes razones. Una, poder efectivamente ser presidenciable ahora o en el futuro. Otra, tener peso en la mesa donde se toman las decisiones políticas. En la CABA la anotan como un poroto propio, parte del armado de Larreta, con quien es amiga. Así, los bandos que podrían señalarse, a grosso modo, están integrados por Macri y Bullrich por el lado de los halcones, Larreta y Vidal por las palomas. Votos intercambiables casi por defecto, sin necesidad de mucha orden superior.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el factor Javier Milei. Esta semana, el libertario ganó mucho protagonismo gracias a un comunicado de Juntos por el Cambio. En la reunión de la alianza se resolvió no incorporar a nadie sin el voto unánime de los socios actuales y se apuntó, con nombre y apellido, contra el diputado de La Libertad Avanza, a quien se calificó como "funcional al kirchnerismo".

Después del comunicado, Bullrich cuestionó que el tema no estaba en agenda, que los mecanismos de toma de decisión no fueron transparentes, que ella llegó tarde al encuentro (volvía de una gira por Miami), que cuando arribó la decisión ya estaba tomada y que no se le puede cerrar la puerta a nadie. El nacimiento del comunicado de la polémica fue bastante turbulento, en realidad.

El discurso de Macri, que después acompañó con algunos agregados Bullrich, apuntó a no debatir ahora la incorporación de alguien que nunca pidió ser parte. No se puede rechazar a quien no solicitó nada. "Si pidiera serlo, nos sentaríamos a hablar con él porque es fundamental entender que la Argentina necesita una transformación", dijo esta semana Federico Angelini, vice del PRO, en El Destape Radio.

Así, en la reunión de la mesa nacional el macrismo buscó patear la discusión a futuro pero otros sectores - se señaló directamente a la UCR - optaron por sacar un texto sin grises. Según dijo una fuente PRO, el nombre del libertario no fue incluido en el primer borrador (de hecho, la versión inicial hablaba de "nuevos emergentes de la política nacional") pero la mesa de JxC decidió mencionarlo. "En la redacción participaron todos. Ahora aparecen los distraídos o los que reaccionan 24 horas después. Nadie dijo que no se sacara el comunicado", lanzó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, en Twitter.

En ese contexto, la pregunta que comenzó a flotar es si hay posibilidades para una ruptura del sector más combativo del PRO para irse con Milei y construir un espacio confortativo. En principio, una de las fuentes consultadas dijo que las chances de que Macri opte por este camino son nulas y "muy bajas" en el caso de Bullrich.