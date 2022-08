Secco, antes del juicio: "Pusieron a un verdugo para que me ejecute"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se refirió al juicio oral y público que deberá afrontar por haber asistido a una marcha en 2017. "El Procurador Conte Grand, por decreto, puso a un verdugo para que me ejecute", dijo a El Destape.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se refirió al juicio oral y público que deberá afrontar por haber asistido a una marcha en 2017. El hecho volvió a tomar relevancia ya que este martes por la mañana el gobernador Axel Kicillof realizó un acto junto al Jefe comunal y aprovechó la oportunidad para referirse a la persecución judicial que está sufriendo. "No saben con quién se metieron", dijo el mandatario y agregó: "Le doy todo mí acompañamiento y solidaridad a Mario; es un vuelto por sus posiciones políticas", sentenció.

Tras el acto, Mario Secco afirmó a El Destape que "el Procurador Conte Grand, por decreto, puso a un verdugo para que me ejecute". "Está claro que todo es un invento, cambiaron a 4 fiscales, es lamentable", señaló y agregó que "ahora sacan al que está de turno y me ponen a un verdugo", en referencia al fiscal Marcelo Romero, quien ha expresado públicamente y en reiteradas oportunidades tener una ideología opuesta a la de Secco.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ensenadense destacó que "inventaron una causa que es un mamarracho judicial, cualquiera que la pueda mirar se va a dar cuenta que no tiene sentido". El intendente detalló que "tuve un acompañamiento de toda la plana mayor, me hacen un juicio por haber estado en un acto de los trabajadores, no es que me inventaron una causa por delincuente, ni por corrupto, sino por defender a los trabajadores".

"Tratan de prescribirme como lo hacen con otros compañeros; con Cristina mismo a nivel nacional y conmigo en la Provincia", sentenció. "Están tratando de lograr una causa que no tienen asidero", dijo.

La polémica causa

El 14 de diciembre de 2017 en la Legislatura provincial se llevaba adelante la polémica votación de la reforma jubilatoria contra los y las trabajadoras del Banco Provincia. Por dicha medida, el edificio estaba vallado y en las afueras del mismo se estaba realizando una multitudinaria marcha.

En esa instancia las y los manifestantes fueron reprimidos por la policía, lo que generó que el intendente Mario Secco, ingresara a la Legislatura y llevara hasta el reciento residuos de proyectiles de balas de goma y gases lacrimógenos disparados. De manera vehemente el dirigente tiró los proyectiles sobre la mesa del entonces presidente de la Cámara de Diputados – quien se había retirado – y les gritó a los presentes. Por el hecho se generó una causa judicial.