Di Tullio: "No hay interés del Presidente para escucharnos"

Lo afirmó la senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio quien remarcó que con Cristina Kirchner están acostumbrados a discutir. Sostuvo que es un error del presidente que en una coalición no haya una mesa política.

La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio volvió a cuestionar la metodología del gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que el presidente no tiene interés en armar una mesa política. Recordó que con Cristina Kirchner estaban acostumbrados a discutir en el gobierno y se preguntó por qué Alberto Fernández quiere ser candidato a la reelección.

En diálogo con el Destape Radio, Di Tullio definió que es un error del presidente que en una coalición de gobierno no haya una mesa política. "En los tres años que gobernamos me llamó dos veces, no hay interés del presidente que se arme esa mesa. No puedo insistir más", remarcó la legisladora.

"La presidencia es la última palabra, pero con Cristina estábamos acostumbrados a discutir todo, dábamos las discusiones. Esa falta de ámbito de discusión en un gobierno de coalición es un error político por parte del presidente", enfatizó. Según Di Tullio, hubo una mesa política que duró solo hasta las PASO.

Recientemente, Di Tullio había asegurado que Alberto "no escucha ni a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), ni a (el ministro de Economía, Sergio) Massa, no lo va a hacer" y admitíó que "a esta altura no creo que tenga solución, ya está, lo planteamos durante 3 años y no nos escuchó".

En este marco, cuestionó la candidatura para la reelección de Alberto y preguntó "para qué". Destacó que sabe por qué Cristina quiere ser candidata pero no por qué lo quiere ser. "Para qué quiere ser candidato. hay muchas de las promesas que no pudimos cumplir", cerró.

Di Tullio insistió que está "segura que Cristina va a ser candidata y lo espero ansiosamente”. Por lo que le pidió “a los compañeros y compañeras que dejen el enojo de lado, porque con enojo no se gana". Y agregó: "Se gana con alegría, con convicciones, con esperanza, con proyección de futuro”, agregó. Asimismo señaló de cara al acto de mañana que “hay que acompañar a Cristina porque ella siempre acompañó al pueblo argentino y porque sintetiza la esperanza de un pueblo que necesita no sentirse abatido”.

Cristina Kirchner convocó al acto en La Plata con una referencia a Perón: "La fuerza de la esperanza"

La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó al acto en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, a 50 años del regreso al país de Juan Domingo de Perón. El slogan del acto será "La fuerza de la esperanza". Y hay fuerte expectativa por su discurso. "Este jueves se cumplen 50 años del regreso de Perón a la Argentina luego de 17 años de exilio. Nos vemos en La Plata ✌️ #LaFuerzaDeLaEsperanza", tuiteó la vice desde sus cuentas oficiales de redes sociales.

El estadio de La Plata se prepara para recibir este jueves a la vicepresidenta. Habrá campo, popular y platea y medidas de seguridad "como en un recital", adelantaron a El Destape desde su entorno. La convocatoria es a las 18. Los organizadores esperan que "como mucho a las 19 ya haya empezado, no queremos que se demore más". La disposición del estadio será con 1.500 sillas adelante del escenario, donde CFK será la única oradora. Los organizadores pidieron "que la gente concurra con tiempo para garantizar un ingreso ágil". Las personas que vayan al estadio deberán ingresar por avenida 32 y 26.