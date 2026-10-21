Juicio Cuadernos: Piden careo de Cabot y fotógrafo de La Nación por contradicciones clave

En el juicio “Cuadernos” solicitaron un careo entre el periodista Diego Cabot y el jefe de fotografía de La Nación Fernando Pablo Gutiérrez Hermelo, quien capturó las imágenes –hoja por hoja- de los anotadores adjudicados al exmilitar y chofer Oscar Centeno cuando reaparecieron de las cenizas, en octubre de 2019. ¿La razón? Contradicciones clave como dónde se tomaron las imágenes, si en la redacción del diario o en la casa de Cabot, y si hubo terceras personas al momento de tomarse las fotografías. El pedido lo realizó este martes la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, quien defiende junto a Marcos Aldazábal al acusado Roberto Baratta, el exnuméro 2 del Ministerio de Planificación Federal.

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Cabot declaró en el juicio el 5 de mayo pasado. Gutiérrez Hermelo lo hizo pocos días atrás, el 15 de octubre. Según expuso Gómez Alcorta este martes en el juicio Cuadernos “entre ambas declaraciones hubo ciertas discordancias que entendemos que son esenciales, vinculadas al momento en que Cabot recuperaría los seis cuadernos que son objeto de esta causa”. Se trata del momento en que reaparecen los anotadores, en octubre de 20119, cuando -según la versión oficial- un llamado anónimo le advierte a Cabot que los tenía y se los entrega. Era la víspera de las elecciones presidenciales de 2019, luego de que Mauricio Macri perdiera en las PASO – realizadas en agosto- por 15 puntos de diferencia con Alberto Fernández. Los cuadernos, públicamente, resucitaron de las cenizas (Centeno había dicho que los había quemado) el 23 de octubre y las presidenciales se realizaron cuatro días más tarde.

La abogada Elizabeth Gómez Alcorta destacó tres puntos “de discordancia” principales entre el testimonio de Cabot y el de fotógrafo de La Nación, quienes estaban obligados a decir la verdad.

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1) El lugar en que esos cuadernos fueron fotografiados antes de su entrega a la Justicia.

2) Las personas que estuvieron presentes y lo manipularon.

3) El momento y el lapso en que estuvieron en poder de Cabot antes de ser entregados al fiscal Carlos Stornelli.

“Dónde fueron tomadas las fotografías (de los anotadores) determina por un lado el recorrido que hicieron los cuadernos entre esa supuesta recepción anónima, extraña y su entrega. Y quiénes tuvieron acceso a esos cuadernos y en qué condiciones”, explicó Gómez Alcorta en la audiencia. Y definió a las contradicciones que motivaron el pedido de careo como “flagrantes”.

¿Dónde se fotografiaron los cuadernos, en La Nación o en la casa de Cabot?

Según afirmó Diego Cabot en el juicio, los 6 cuadernos que reaparecieron (de los 8) fueron fotografiados en la redacción de La Nación. Gómez Alcorta leyó diversos pasajes de la testimonial del periodista del 5 de mayo donde brinda esa afirmación. Pero el fotógrafo Gutiérrez Hermelo dijo que las fotos se hicieron en la casa de Cabot, en Belgrano o Coghlan, y que los cuadernos estaban arriba de la mesa.

“Cabot sostuvo que los seis cuadernos fueron fotografiados en el diario, en el ámbito de la redacción. En cambio, el fotógrafo Gutiérrez Hermelo dijo que esas fotografías no las hicieron en el diario, sino en la casa de Cabot, en la zona de Belgrano o de Coghlan y que había sido por indicación de la secretaria de redacción del diario, mención que en la declaración de Cabot, que fue muy extensa, no se hizo en ningún momento”, destacó Gómez Alcorta este martes.

Y citó los textuales de Cabot sobre las fotografías en La Nación:

"Había seis cuadernos en una bolsa, seis de los ocho y bueno, la verdad es que eran los mismos seis, seis de los que yo había trabajado, eran originales. Él (por la fuente anónima) no me dijo nada de donde habían salido. Ahí fui al diario, lo volví a consultar con Hernán y José y la idea siguió siendo mantener la misma receta ir a la justicia”.





Al ser consultado el 5 de mayo si desde que recibió los cuadernos hasta que los entregó, hizo alguna modificación, contestó: “Hicimos algunas copias, los volvimos a fotocopiar en el diario”.





"Las fotos las hicimos yo solo y un fotógrafo del diario en la redacción".

En cambio, el 15 de octubre pasado, Gutiérrez Hermelo dio otra versión de los hechos: "La persona que me pidió que acompañara a Diego Cabot fue la jefa de redacción. Ella me llamó y me dijo que había que hacer una sesión de fotos, que me juntara ahí con Diego y que íbamos a hacerlo. Estábamos en el diario y después nos fuimos a la casa de Diego”, señaló.

Al ser consultado por el lugar en que estaba los cuadernos en la casa de Cabot, el jefe de fotografía de La Nación contestó: “Creo que arriba de una mesa donde estaba la bolsa”. Y aclaró: “No nos movimos del mismo ambiente donde hicimos las fotos, hicimos todo ahí. Era como un living de la casa y yo creo que la bolsa estaba arriba de la mesa”.

Cuando en la audiencia del 15 de octubre se le preguntó dónde era la casa, dijo “tipo Belgrano o Coghlan.” Y ante la pregunta de por qué decidieron ir a la casa de Cabot, respondió: "No lo sé. Tal vez para hacerlo como más privado”

Para Gómez Alcorta “está claro que las versiones prestadas en este punto son absolutamente excluyentes. O los cuadernos se fotografiaron en la redacción del diario en Vicente López o en la casa de Cabot en Belgrano o Coghlan. No existe ninguna versión que pueda ser intermedia”. Y agregó: “Por eso, hasta el momento en que los cuadernos llegaron a los tribunales no es lo mismo que hayan pasado por dos lugares o por tres. Y esta diferencia claramente afecta la reconstrucción de la manera en que los cuadernos volvieron a manos de Cabot, amén de la credibilidad de uno de los principales testigos (de la causa) que es Diego Cabot”, concluyó la abogada respecto a este primer punto.

¿Estaban solos o hubo terceras personas?

Gómez Alcorta también recordó que Cabot dijo que él y Gutiérrez Hermelo estaban solos al momento de las fotos. Que no había más personas. Pero el fotógrafo afirmó bajo juramento de decir verdad que había un asistente suyo que manipulaba los cuadernos para poder fotografiarlos. “Todo esto es muy importante porque da cuenta de otra persona que tuvo o vio los cuadernos”, explicaron desde las defensas.

Respecto a este dato, Gómez Alcorta resaltó que la presencia de un tercero es “un dato que hasta el otro día no teníamos y de haberlo sabido, obviamente lo hubiésemos ofrecido como testigo porque es quien nos podría haber dicho cuántos cuadernos eran, recordar si había tapas de un lado o del otro”. Es que los anotadores daban cuenta de haber sido manipulados. Uno tenía las tapas invertidas. Además, de que como dieron cuenta peritajes oficiales, los cuadernos tuvieron la intervención de una tercera persona, con tachaduras y agregados, y que hasta todo indica que hubo más de uno que pudo haber sido dictado.

¿Qué dijo Cabot y por qué el pedido de careo de la defensa de Baratta sobre este punto? El escriba de La Nación afirmó en la audiencia del 5 de mayo: "Las fotos las hicimos yo solo y un fotógrafo del diario en la redacción." ¿Y qué dijo Gutiérrez Hermelo el 15 de octubre pasado? “Había un chico más”. Y precisó: "Un chico de mi equipo al que le pedí que viniera a darme una mano”. ¿Qué rol cumplió ese asistente? “Como teníamos la cámara fija, en un trípode, yo iba sacando para ser más rápido y él iba pasando las páginas”, explicó el jefe de fotografía de La Nación.

“Nuevamente, según Cabot, los cuadernos solo habían sido manipulados por él. Pero el fotógrafo Hermelo trajo aquí al juicio una tercera persona. Las versionas nuevamente no pueden coexistir. La diferencia vuelve a recaer en quiénes tuvieron acceso a los cuadernos”, indicó Gómez Alcorta al tribunal de juicio.

¿Cuánto tiempo tuvo Cabot los anotadores?

Por último, la abogada defensora de Baratta afirmó que Cabot dijo que recibió los cuadernos por la tarde y que a la mañana siguiente se los entregó a Stornelli. Pero del testimonio del fotógrafo surge que pudo haberlos tenido bastantes horas más.

“Cuánto tiempo estuvieron los cuadernos en manos de Cabot desde ese supuesto anónimo que se los hizo llegar en una esquina y fueron entregados en el despacho de Stornelli?”, se preguntó Gómez Alcorta.

La letrada recordó que “Cabot declaró que los cuadernos los tuvo de una tarde a una mañana, que los recibió en esa esquina y que el encuentro duró unos pocos segundos, como sabemos que sin necesidad de abrir la bolsa del todo supo que eran seis cuadernos que le resultaban familiares y que le avisó al propio Stornelli esa misma tarde o temprano a la mañana y los dejó en el escritorio del fiscal. En cambio, Gutiérrez Hermelo relató que Cabot le contó que la bolsa se le había entregado un anónimo y que no sabía si ese mismo día o el anterior a la mañana había sucedido eso y, sobre todo, que Cabot no la abrió sino hasta horas después hacia la tarde”. También resaltó que el jefe de fotografía de La Nación había dicho que la sesión de fotos había durado un par de horas.

De acuerdo a Gómez Alcorta, “en la versión de Cabot, los cuadernos estuvieron en su poder solo una noche, los recibió una tarde, fue al diario y supuestamente allí sacó las fotos y a la mañana siguiente las entregó. La versión que Gutiérrez Hermelo atribuye que la bolsa le fue entregada a la mañana del día que lo fotografiaron o del día anterior, que permaneció horas sin abrir y que fue fotografiada durante horas en el domicilio de Cabot y fue entregada probablemente al día siguiente”.

Por eso, la letrada concluyó: “Está claro que es una diferencia importante saber cuántas horas y dónde estuvieron esos cuadernos y por las discordancias, el único medio de prueba posible de eliminar estas contradicciones o conocer qué fue lo que sucedió es a través de un careo. Por eso es que vamos a solicitar que se realice el careo entre ambos”.

La abogada le requirió al tribunal de juicio que “la decisión respecto de este planteo se tome lo más rápidamente posible”, ya que hay otras peticiones de careo pendientes.

Las contradicciones que surgieron entre Cabot y el fotógrafo de La Nación se suman, entre otras cuestiones, a las revelaciones inesperadas que hizo en el juicio el acusado de adulterar los cuadernos, el expolicía Jorge Bacigalupo, en mayo pasado. Entre otras cosas, en su testimonial ante el TOF 7, ese sargento retirado contó que el 31 de julio de 2018, el día previo a que estallara mediáticamente el escándalo de los Cuadernos, el fiscal Carlos Stornelli fue a su casa con Cabot y allí coordinaron su declaración como testigo en la causa. De acuerdo a la narración que realizó el ex policía, Stornelli lo llevó en su auto a declarar con Bonadío “porque la causa se caía”.

Este mismo policía, como publicó El Destape, mantuvo con el exdirector de Pericias de la Policía Federal, el comisario José Antonio Daniel Portaluri, al menos 343 llamados entre 2017 y 2023. Hablaban en momentos determinantes del caso Cuadernos. Las comunicaciones coinciden con otras 84 llamadas al exchofer Oscar Centeno.

Bacigalupo, según la versión oficial del caso, es quien le acercó los cuadernos a Cabor por primera vez y está señalado en un expediente paralelo, que tramita ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, de manipular los anotadores. Por eso este martes, el abogado José Ubeira –quien adhirió al pedido de careo que hizo Gómez Alcorta- solicitó al tribunal de juicio que certifique el avance de aquel expediente para poder sumar su contenido al debate oral.