En medio de la crisis económica, el Gobierno atraviesa chispazos políticos entre cada una de las tribus del oficialismo. Y Javier Milei no encuentra salida al laberinto en el que está metido.

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El fin de semana hubo fuertes cruces entre el caputismo y Martín Menem por haber recibido en la Cámara de Diputados a un referente árabe. Santiago Caputo criticó el hecho públicamente en su cuenta de X.

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La revancha de Menem en Diputados que dejó afuera la ley Malvinas

Este martes Menem se tomó revancha: retiró el proyecto de la ley Malvinas impulsada por el asesor que iba a tratarse esta semana. Habrá sesión el jueves, pero solo para tratar el Presupuesto.

Ese mismo día se tratará también la reforma electoral para suspender las PASO 2027. En el Gobierno aseguran que tienen "entre 38 y 42 senadores adentro".

¿Por qué se fue antes Patricia Bullrich de la reunión de mesa política?

Hoy hubo reunión de mesa política mientras el Gobierno es un polvorín. Patricia Bullrich se fue antes. "Patricia se fue antes porque tenía reunión en el Senado con el Episcopado por tema proyecto de ley de Ludopatía", intentaron justificarla en la Casa Rosada.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de la Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Más de 1.200 preguntas para Santilli y el llamado a extraordinarias en diciembre

El encuentro duró más de dos horas. No hubo foto de difusión. En la misma se analizaron los principales ejes del informe de gestión que presentará el jefe de Gabinete, ante la Cámara de Senadores, donde responderá más de 1200 preguntas. Su exposición estará centrada principalmente en los siguientes ejes: el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), entre otros. Se estima que la sesión tendrá una duración de al menos tres horas.

Y se definió que hacia fines de esta semana el Poder Ejecutivo dará a conocer el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para ambas cámaras del Congreso durante el mes de diciembre.