Quién es la jueza argentina que integra el tribunal que dirimirá la demanda por Malvinas

La denuncia del Gobierno de Javier Milei ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) por la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas tendrá a una jueza argentina entre quienes deberán resolver el reclamo. Se trata de la jurista rosarina Frida María Armas Pfirter, quien ocupa la vicepresidencia del organismo que dirimirá sobre la presentación contra el proyecto petrolero Sea Lion.

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Pfirter es uno de los 21 magistrados que forman parte del tribunal que decidirá sobre las medidas solicitadas por el Gobierno de Milei para impedir el avance de actividades vinculadas con Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper a unos 200 kilómetros de las islas.

La jueza, de 69 años, ocupa desde el 1 de octubre la vicepresidenta del TIDM, que ya informó que el 10 y 11 de noviembre próximos serán las fechas en las que se realizarán las audiencias orales para analizar la denuncia de Milei contra el Reino Unido.

El tribunal está compuesto por otros 20 jueces que fueron elegidos por los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), con representantes de Brasil, Túnez, Japón, Malta, Ghana, Islandia, China, Polonia y Jamaica. También magistrados de Ucrania, India, Chile, Sierra Leona, Italia, Vietnam, Rusia, Sudáfrica, Países Bajos y Corea del Sur.

De esta manera, mientras que Argentina tiene a Armas Pfirter como vicepresidenta, los brtiánicos no tienen representación con un juez propio en el tribunal que dirimirá la demanda presentada por el Gobierno de Milei.

En concreto, el Estado argentino pidió cuatro medidas provisionales a los magistrados del Tribunal del Mar: que el Reino Unido paralice de inmediato el proyecto Sea Lion; que se prohíba el uso y comercialización de datos exploratorios y geológicos; que se proteja el medio ambiente marino; y que se veten los nuevos permisos para otras licencias.

¿Quién es Armas Pfirter?

Nacida el 30 de septiembre de 1957 en Rosario, Santa Fe, se graduó como abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983. Nueve años después, en 1992, obtuvo el doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Su formación académica incluyó estudios de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra y la Universidad de las Naciones Unidas.

Fue elegida jueza del TIDM en junio de 2023, tras obtener 154 votos, y asumió un mandato de nueve años, correspondiente al período 2023-2032. Luego, el 1 de octubre de 2026, sus pares la eligieron vicepresidenta del organismo, junto con Maurice Kamga como presidente, para el período 2026-2029.

Entre 1997 y 2023 estuvo al frente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), un equipo interdisciplinario que consiguió ampliar en un 35% los espacios marítimos argentinos.

Actualmente también es profesora titular de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad Austral. También publicó tres libros y numerosos artículos especializados.