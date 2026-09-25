Los juegos del hambre: gobernadores de zonas cálidas avalaron los cambios en zonas frías

Las provincias vienen perdiendo recursos desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Sin embargo, el Presidente mantiene el respaldo de algunos gobernadores que parecen conformarse con bastante menos de lo que les correspondería y siguen acompañando la mayoría de los proyectos del oficialismo. Este jueves se dio una situación particular: mandatarios del Norte avalaron la quita del subsidio al gas por zona fría que perjudicará a unos cuatro millones de usuarios de provincias del centro del país -principalmente Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza- a cambio de la promesa del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de que luego habrá un decreto con subsidios energéticos para los habitantes de las zonas cálidas. “El Gobierno trabaja permanentemente en la extorsión con las provincias”, definió Axel Kicillof. En Buenos Aires, habitantes de 94 municipios perderán el subsidio.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló de un “reclamo histórico” del NEA y el NOA que se hacía realidad con la sesión en el Senado. También presentó como un logro “una resolución para que Nación reconozca a las zonas cálidas y establezca un subsidio para las familias que realmente lo necesitan”. Aunque todavía no se conocía ninguna resolución al respecto, Sáenz sostuvo que se les quitaban subsidios a personas que no los necesitaban y advirtió que los senadores que no acompañaran la medida tendrían que dar explicaciones. Así avaló la lógica planteada desde la Casa Rosada: que la ayuda debía ser para unos o para otros, en una pulseada entre gobernadores y habitantes de distintas provincias.

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Los senadores que responden a Sáenz y los del grupo Convicción Federal acompañaron el proyecto, que salió con los votos justos. El interbloque peronista se retiró en un intento de dejar la sesión sin quórum. “Vergüenza por los senadores patagónicos que dieron quórum y votaron a favor de recortar el régimen de tarifa diferencial de gas por zona fría. El nuevo tarifazo que se viene en las boletas del gas se sumará al 1.600% de aumento acumulado durante el gobierno de Milei”, planteó el senador por Río Negro Martín Soria. Varios representantes de provincias patagónicas advirtieron que, aunque el régimen de Zonas Frías seguirá vigente en sus distritos, la quita del subsidio al transporte del gas también aumentará las facturas domiciliarias. La santacruceña Natalia Gadano le recriminó al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, su encuentro previo con Santilli. “Manda a votar una ley que impacta directamente en el bolsillo de los patagónicos”, sostuvo.

"¿Qué necesidad tiene el Gobierno de enfrentaar a los legisladores de esta manera? ¿Si tenemos que decir si los norteños se mueren de calor o los norteños se mueren congelados?", continuó Gadano. Luego le respondería la senadora por Chubut, Edith Terenzi. "Los chubutenses tenemos un gobernador que nos representa, que los santacruceños se hagan cargo de lo suyo". La diferencia entre provincias partió al bloque de senadores radicales que votó dividido. "Esto no puede ser parte de un toma y daca", sostuvo la radical de Mendoza, Mariana Juri, quien se quejó porque se considerara que las montañas mendocinas eran menos frías que las neuquinas o rionegrinas. Seis senadores radicales votaron en contra y cuatro a favor de la ley. Los otros dos votos en contra correspondieron a los senadores por Santa Cruz.