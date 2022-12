Los judiciales pararon y marcharon por un aumento ya acordado

Los judiciales paralizan las tareas en demanda del pago de una mejora salarial y de la integración del gremio a la obra social. Anunciaron dos nuevas huelgas.

Los trabajadores judiciales de todo el país paralizaron este miércoles nuevamente las tareas en demanda del pago del cuarto tramo de la mejora salarial ya convenida con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para este año y la integración del gremio a la obra social. Tras la medida de fuerza llevada adelante durante la jornada, también anunciaron otras dos huelgas de 24 horas para el jueves y el viernes.

El titular del gremio y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, señaló en un comunicado de prensa que los trabajadores paralizaron las tareas desde las 10 de la mañana y posteriormente se movilizaron hacia el Palacio de Tribunales en demanda de los reclamos previamente mencionados. Cabe recordar que los judiciales ya habían ido a la huelga el 24 y 25 de noviembre últimos y durante 36 horas la semana anterior, y este lunes y martes realizaron una batucada en todas las dependencias de Argentina y se mantuvieron en vigilia con un banderazo en Tribunales, cortando las calles Talcahuano y Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo comunicado, Piumato confirmó que mañana y el viernes continuará la huelga de 60 horas en todas las dependencias nacionales en procura del inmediato cobro de ese aumento salarial. "Si no se hace justicia con quienes trabajan en la justicia, nada puede esperar el resto de los argentinos", aseguró el sindicalista. La UEJN, además del pedido por el inmediato pago de dicha mejora salarial y la integración a la obra social, rechazó otra vez "el retraso de la Jefatura de Gabinete para autorizar el cambio de las partidas".

Con respecto a esto último, Piumato apuntó específicamente contra "la ausencia de respuestas para modificar las partidas presupuestarias y respetar el aumento salarial ya convenido" y ratificó que "los salarios no pueden perder valor ni poder adquisitivo frente al galopante proceso inflacionario que vive el país". Mientras que completó en el documento: "Los trabajadores no pueden permitir ser rehenes de contiendas que los exceden. Así como se defendieron ante el avance del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, también lo harán para que el ingreso no pierda ante la inflación".

Los judiciales implementan un plan de lucha desde hace varias semanas en todo el país en reclamo del inmediato cumplimiento de la mejora salarial ya acordada con la Corte.

Con información de Télam.