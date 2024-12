Diputado libertario admitió quejas en su familia por quita de remedios: "Mi mamá"

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Carlos D'Alessandro defendió el recorte de la entrega de los medicamentos a los jubilados pero admitió que "hay mucha gente quejándose", entre las cuales se encuentra su propia madre. "Cada vez que voy a mi casa lo único que recibo son reclamos", planteó sobre las consecuencias de la medida.

En declaraciones a El Destape 1070, el legislador libertario dijo "escuchar mucha gente quejándose de ambos partidos políticos" por la iniciativa implementada desde diciembre por el gobierno de Javier Milei, con la que se restringió la entrega gratuita de medicamentos sólo a aquellos que cobren menos de $390 mil. "De hecho, mi mamá, que esta opuesta a las ideas de la libertad, cada vez que voy a mi casa lo único que recibo son reclamos, pero bueno", sostuvo.

Para D'Alessandro no existe tal recorte sino que hubo una "modificación en la forma en la cual se otorgan los medicamentos" porque hubo una "distribución anómala en gobiernos anteriores" y la gestión de Milei tuvo que "graduar". "No tengo denuncias físicas de que haya jubilados, tenemos muchos periodistas diciendo que a los jubilados le faltan. Hay mucha gente que se acerca a preguntar, pero no tenemos ninguna denuncia específica por falta de medicamentos", aseguró.

D'Alessandro es el segundo legislador libertario que hace alusión a cómo impactó esta política en su riñón familiar más íntimo.

"Estoy preocupado porque tengo familiares en el PAMI"

Aunque apoya la quita de medicamentos porque dice que había personas que los sacaban sin necesidad de usarlos, el senador libertario, Juan Carlos Pagotto, sostiene que está preocupado porque tiene familiares que dependen de los remedios que quitó el PAMI.

"Yo no estoy de acuerdo con que le quiten los medicamentos a nadie", sostuvo en El Destape 1070 el legislador Pagotto, quien además alertó que "ningún argentino puede estar una semana sin su medicación".

Pagotto sostuvo además que está "preocupado porque también tengo familiares que tienen PAMI. Soy un argentino que no vive fuera del país, ni en la luna, ni en la estratósfera".

Jubilada: "Mi nieto me dijo que votó a Milei y a mi me sacaron los remedios"

En medio de la crisis que atraviesan los adultos mayores por la eliminación de la entrega de medicamentos gratis, una jubilada reveló que mientras su nieto le confiesa haber votado a Milei a ella "le sacan" los remedios. "Vivimos a oscuras, directamente no prendemos la luz, ni ventilador, con tal de que no nos suba lo que tenemos que pagar", planteó.

En diálogo con El Destape 1070, la jubilada Elsa García contó la situación que atraviesa luego de que el gobierno nacional decidiera a partir de este mes recortar la entrega de medicamentos gratuitos y establecer una serie de requisitos mínimos para recibirlos, que incluye un trámite en Pami que "es un lío para la gente grande". "Nunca la pasamos como la estamos pasando ahora, no tienen alma ni corazón", indicó sobre la medida.