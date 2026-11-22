El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, lanzó duras críticas contra las políticas económicas y la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El exmandatario apuntó directamente contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al asegurar que las iniciativas presentadas en su provincia no son nuevas y que el esquema oficial solo beneficia a sectores cercanos al poder.

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"Todos los proyectos que tienen RIGI en Salta ya estaban cuando yo era gobernador, hace ocho años", disparó Urtubey este domingo en declaraciones a radio Splendid. En esa línea, puso en duda el impacto real del plan oficial para atraer capitales extranjeros: "¿De qué nuevas inversiones están hablando?"

Para el dirigente salteño, si bien el régimen de incentivos es una herramienta "que puede ser virtuosa" en teoría, en la práctica de la administración libertaria "termina siendo un revoleo para ver cuáles son los amigos de turno que no van a pagar impuestos mientras a la gente le rompés la cabeza". Actualmente, los principales proyectos ingresados al RIGI en territorio salteño están vinculados a la explotación minera de litio, cobre, oro y plata (entre los que destacan iniciativas de gran escala como el Proyecto Rincón, de Rio Tinto, y Diablillos).

Críticas a la suspensión de las PASO

Por otra parte, Urtubey cuestionó con severidad la intención de la Casa Rosada de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos. Según su análisis, la estrategia de Milei busca "bajar el nivel de participación de la ciudadanía" en los comicios.

"Es un gobierno que tiende a la exclusión, lo que necesita es que vote la menor cantidad de gente. Por eso eliminan las PASO y van a modificar el sistema de financiamiento público para las campañas", advirtió.

El exgobernador alertó que estas medidas conducen hacia "una democracia de menor intensidad y atada a intereses particulares y privados". No obstante, minimizó el rédito político que el oficialismo pueda obtener de estos cambios: "Cuando los gobiernos empiezan a modificar los modelos electorales para ser más competitivos, habitualmente no les sirve para nada. Sería mucho mejor que se ponga a laburar para que a la gente le vaya mejor".