El líder político Juan Domingo Perón es uno de los nombres más recordados de este 8 de octubre. Es que, un día como hoy, el General estaría cumpliendo 125 años y quienes comulgan con sus inquebrantables principios nacionales y populares toman esta fecha como una realmente muy especial. En esta ocasión, conmemorando sus convicciones y apreciaciones sobre el mundo, es siempre curioso y atrapante escuchar al ex presidente hablar sobre su teoría de perros y gatos en Argentina.

"El hombre que ha nacido en una estancia como yo y ha vivido entre los animales, les toma a los animales un cariño muy grande", supo confesar Juan Domingo Perón, quien ha tenido a lo largo de su vida muchísimos caninos que lo acompañaron en diferentes etapas de su camino (en su era política, ha tenido varios caniches). "Vea: uno se va conformando alrededor de ellos. Y los animales son todos nobles, vea. No hay animal que no sea bueno y no sea noble", agregó Perón. Sin embargo, luego terminaría revelando una crítica contra los felinos.

La diferencia entre perros y gatos, según Juan Domingo Perón

Tomás Eloy Martínez, memorioso y analizando cada detalle de lo que Perón decía, le consultó al General: "Pero usted hace una diferencia entre los perros y los gatos". Fue allí donde Juan Domingo explicó su teoría sobre perros y gatos en Argentina: "Sí, bueno, es cierto. Claro como estudio psicológico, ¿no? Esta es una de las cosas que uno debe estudiar profundamente para meterse en esta mierda de oficio político que es tan malo y tan peligroso".

"Los pueblos están formados por un diez por ciento de idealistas y un 90% de materialistas. Ese 10% de idealistas son, como diremos, como el perro. Es un animal que reacciona por instinto, él es un idealista. El perro es un idealista. Si usted le da una patada, se le hecha encima. Después tiene que matarlo para sacárselo de encima, porque es la reacción del idealista. Es instintiva", manifestó Perón mediante metáforas que intentaron explicar la realidad de la sociedad argentina.

Frase de Perón: "El gato es materialista y reacciona por desesperación"

Juan Domingo Perón se refirió de este modo al sector materialista de la República Argentina: "El otro 90% son materialistas, esos son como el gato. Si usted le tira una patada no los alcanza, pero si lo encierra y le pega, él se mete abajo de los muebles primero".

"Después intenta subir por la pared, pero cuando se da cuenta de que nada de eso es posible se le pone en guardia enfrente. Y péguele entonces al gato. El gato reacciona por desesperación, como todo materialista", sentenció el General con palabras que podrían aplicarse al contexto actual.