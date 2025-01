Sobre el cierre del año legislativo, el PRO no pudo tratar el proyecto de Ficha Limpia por falta de quórum en la Cámara de Diputados. Entre los ausentes había algunos propios, como el sanfesino José Núñez sobre el que no se conocía el motivo del faltazo. Apenas iniciado enero, Nuñez dio un paso al frente para anunciar su acercamiento a La Libertad Avanza (LLA). Un movimiento, en el año de las elecciones 2025, que abre fugas del partido de Mauricio Macri al del presidente Javier Milei.

"En lo local yo tengo la decisión tomada de ir con LLA, y no con Unidos. Porque Unidos es una mescolanza donde el PRO no tiene nada que ver", dijo Núñez en una entrevista al portal El Ciudadano de Santa Fe. En la provincia de la bota, el partido amarillo forma parte del frente que gobierna a través del radical Maximiliano Pullaro, acompañado de la vicegobernadora, Gisela Scaglia (PRO). Y agregó: "En lo personal, y con una cantidad de dirigentes que se va a ver plasmado el 7 de febrero, hemos tomado la decisión de ir por afuera o con LLA".

Al margen del cariz local de la crisis, la decisión de Núñez hace sacudir al PRO. El diputado responde a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que forma parte del gobierno de Milei. La ex candidata a presidenta del ex Juntos por el Cambio conduce a un puñado de dirigentes que plantean una sociedad más firme con LLA que la que pregonaba Macri, que hoy ya no persigue una fusión con el oficialismo

Cuando se le consultó sobre quíen lo acompañará en la fuga, Núñez nombró a "(Gabriel) Chumpitaz y otros diputados nacionales que nos acompañan, con quienes estamos alineados en una idea de armar algo de centroderecha".

Sin embargo, cuando se les consultó sobre si dejarían la bancada amarilla, el santafesino aclaró que "seguimos en el bloque del PRO". Al respecto, sumó: "Eso de ir pasándose no lo veo, no nos sirve a nosotros y no le sirve a LLA. Hay que trabajar incansablemente para llegar a estar juntos".

Sobre sus conducciones, señaló que Bullrich "entiende perfectamente que nosotros no podemos estar dentro de Unidos". También, anheló que Federico Angelini "sea candidato" en este año que, además de las legislativas, en Santa Fe hay elecciones a constituyentes.

Núñez, además, reconoció conversaciones con su par Romina Diez, titular de LLA en Santa Fe. "No hemos cerrado nada, pero tenemos conversaciones. También hablo con los armadores a nivel nacional y creo que estamos bien enfocados. ¿Cómo lo materializamos? ¿Cómo lo ejecutamos? Se irá viendo en estos días", cerró.