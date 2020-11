Lanata se deshizo en elogios a La Cámpora y sorprendió a todos en TN

El conductor de televisión Jorge Lanata sorprendió a todos en Todo Noticias (TN) cuando hizo un importante elogio a la agrupación política La Cámpora al afirmar que es la mejor que vio en los últimos diez años y enfatizar en que "creen en lo que dicen".

"Es de lejos la mejor organización política que vi en los últimos 10 años en la Argentina; se manejan muy bien, son muy cerebrales, saben donde meterse, tienen territorialidad, buscan lugares con votos y guita y creen en lo que dicen. Están laburando a largo plazo”, señaló Lanata.

El periodista continuó con los elogios al afirmar que La Cámpora tiene un proyecto fortalecido por sus ideales y sin fracturas internas. "Vos por fuera tenes a los gobernadores que no dan pelota y al PJ que es sólo un sello. Después no tenés nada más", afirmó.

Lanata se vacuna con la rusa

Lanata adelantó que se pondrá la vacuna del coronavirus ya sea la fabricada en Rusia o en el país que sea. "Las vacunas no son políticas, es ridícula la discusión", dijo en TN, canal donde se cuestionó que se negocie la compra del medicamento en el país que gobierna Vladimir Putin.

"Me pondré la que compre el Estado argentino. Si empieza el plan de vacunación y me toca, iré", dijo Lanata cuando le preguntaron si se pondría la vacuna rusa y agregó que no le "da problema" que sea de un país específico.

"Las vacunas no son políticas, es ridícula la discusión. Algunos dicen que no se van a poner la vacuna Yugoslava, no me jodas", afirmó el conductor de Canal 13, quien luego cuestionó que se paguen 20 dólares por una vacuna que se puede comprar a cuatro. Lanata hacía referencia a que la vacuna rusa es más cara que la creada por la Universidad de Oxford y Astrazeneca, pero no alertó que la medicina rusa puede estar disponible en diciembre y la otra a mediados de marzo.

"A ver me parece es loco andar especulando con el 90, 94, 92", dijo en referencia al porcentaje de efectividad de los anticuerpos y dio por terminada la discusión.