El presidente Javier Milei volverá a viajar a España para participar de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del 4 y 5 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a El Destape la presencia del libertario en la cita internacional, aunque explicaron que todavía no se sabe de qué actividades participará.

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Tan solo la semana pasada Milei tuvo un polémico paso por España: llamó "dictador" al presidente Pedro Sánchez, esperó hasta último momento para reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y tan solo mantuvo una conversación por videollamada con el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal. Además, atacó a una periodista en vivo.

El escándalo de Milei en España

Uno de los mayores escándalos -que no fueron pocos- protagonizados por Javier Milei en España fue el que se generó a raíz de su ataque a una trabajadora de prensa local, lo que motivó el repudio generalizado de la prensa. Tras el episodio, la Cadena SER cuestionó con dureza la actitud del Presidente hacia una de sus periodistas. "Milei falta al respeto a una periodista de la SER que le ha preguntado en un acto", publicó en el título de una de sus notas.

También se sumó a las críticas el diario El País, que adoptó una postura aún más crítica y publicó un editorial titulado "Inaceptable Milei". En el texto, sostuvo que el mandatario argentino volvió a protagonizar un episodio inadmisible durante una visita a Madrid. "Ya en 2024 descalificó a la esposa de Sánchez en un acto con Vox. En la estela de Donald Trump, Milei ha contaminado las instituciones argentinas con el mismo lenguaje soez con el que arengaba a sus fans en campaña. Así es como se expresa ahora Argentina ante el mundo, para bochorno de buena parte de sus compatriotas", agregó el periódico.

Además, hubo críticas de funcionarios españoles. "Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro", escribió la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

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