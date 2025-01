El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo al aire en una entrevista radiofónica que es necesario dejar de lado la "promoción de la homosexualidad de manera pública" y criticó "las campañas a favor de eso, porque genera confusión en los jóvenes". El funcionario hizo el comentario luego de que el presidente Javier Milei dijera que quienes defienden la identidad de género son "pedófilos".

"No veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que sienta o le parezca. No veo ningún inconveniente. Una cosa diferente es hacer campañas promoviendo a favor (de esas elecciones) porque eso genera confusiones, sobre todo entre los más jóvenes", sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio con Vos.

"No veo problema que se viva la vida como se quiera vivirla. Distinto es la promoción de esas situaciones de manera pública", agregó Francos.

--¿Por ejemplo, la homosexualidad?, le consultó el periodista.

--No objeto nada. No voy a decir la famosa frase 'yo tengo una amigo...'. No objeto en nada lo que cada uno haga con su vida, respondió Francos.

"No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas. Hubo un montón de campañas. Escolares en las que han promovido eso en los chicos. "Si en el respeto a las decisiones y vida de cada uno", detalló el funcionario de Milei.

La ignorancia como política

El presidente Javier Milei atacó a las personas que "enarbolan la bandera de diversidad sexual" y acusó a las personas que difunden la ideología de género de ser "pedófilas". En su discurso en el Foro de Davos, en Suiza, el jefe de Estado dijo que "el feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado".

"Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", afirmó Milei.

El mandatario nacional subrayó que la "época dorada" internacional no podrá llegar si sigue vigente "esta ideología aberrante de la cultura". Milei hizo una explicación sobre la "cultura woke", un térmico utilizado por la ultraderecha para referirse al progresismo.

"Es el resultado de subversión cultural", enfatizó el jefe de Estado en Davos, y detalló: "El feminismo, la equidad, la ideología de género, el cambio climático, el aborto y la inmigración, son todas cabezas del mismo monstruo, cuyo fin es justificar el avance del estado".