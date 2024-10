Fin para Leila Gianni: tras una larga interna con Pettovello y Caputo, en el Gobierno anuncian que es la próxima baja

Tras una larga interna, Sandra Pettovello logrará correr del Ministerio de Capital Humano a una persona de perfil alto con la que venía enfrentada: Leila Gianni. La subsecretaria de Coordinación Legal y Administrativa que tomó protagonismo en la causa Alimentos quiere dedicarse a la campaña de LLA y la ministra aprovechó para no reubicarla en su cartera. En el Gobierno afirmaron a El Destape que Gianni tiene los días contados. Será la próxima renuncia de renombre en la administración libertaria. Sucede tras una serie de encontronazos entre Gianni y la ministra.

Este hecho debe ser en lo único que se pusieron de acuerdo en el último tiempo Pettovello y Santiago Caputo: echar a Gianni. El asesor presidencial, quien tiene una mala relación con la ministra, le había soltado la mano a la funcionaria hace meses.

Lo único que sostenía a Gianni en el último tiempo eran los elogios que cosechaba de Javier Milei por su ímpetu para defender la causa Alimentos ante los medios, las redes y la Justicia. De hecho, eso generó celos internos. Es que en Capital Humano hacía ruido que Gianni se mandara mensajes con el Presidente y tratara de tomar más relevancia de la que tenía.

El apellido Gianni llegó a los medios cuando El Destape reveló que el Gobierno retuvo cinco millones de kilos de alimentos y los dejó abandonados en galpones.

La subsecretaria Legal de Capital Humano entonces defendió al Gobierno, a Milei y a Pettovello a capa y espada en todos lados. Y se la empoderó rápidamente en un Ministerio gigantesco como el de Capital Humano. Pero su ambición empezó a chocar con la figura de Pettovello, una persona clave en el entorno de Milei. Amiga y sostén emocional del Presidente, la titular de Capital Humano es una persona inamovible para el ecosistema del mandatario.

En las últimas semanas, Gianni mostró interés en querer jugar en la campaña de La Libertad Avanza. ¿Será candidata? El lugar será la Provincia de Buenos Aires.

Gianni viene de una larga vida política en sus 40 años. No salió de un repollo. Fue kirchnerista a ultranza. Fue funcionaria en el Gobierno de Cristina Kirchner primero y luego en el de Alberto Fernández. De hecho, hizo campaña por Sergio Massa. Y antes tuvo su lugar también en la administración Cambiemos. Luego le llegó el turno de vestirse de libertaria. Una todoterreno.

La por ahora funcionaria de Capital Humano quiere jugar en PBA de la mano del armador de LLA en ese distrito: Sebastián Pareja, hombre de plena confianza de Karina Milei.

En Casa Rosada contaron que a Pettovello le cayó mal la intención de Gianni de empezar a jugar desde ahora para 2025. "Si quiere hacer política y candidata que lo sea pero no desde acá y usando el Ministerio", repite Pettovello en privado, según contaron a este portal quienes la frecuentan.

La ministra aprovechó que se encuentra en plena realización de un nuevo organigrama de su cartera. De hecho, este lunes lo corrió a Martín Galmarini de la subsecretaría de Políticas Sociales y tendrá otro rol en el ministerio. En este contexto, con Gianni será diferente. Prefiere no reubicarla. En Balcarce 50 están de acuerdo: "Dedicarse a la política territorial es incompatible con los tiempos que requiere su cargo actual". Mientras que una persona clave del Gobierno y del entorno de Milei ante El Destape, analizó: "No me imagino que consiga algún lugar. Si Gianni se va del Ministerio, no se irá en buenos términos".

