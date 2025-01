El Gobierno ahora está preocupado por la marcha antifascista: afirman que "Milei no odia a los gays"

El Gobierno sintió el impacto del rechazo del colectivo LGBT+ y el feminismo que se organizó para armar una multitudinaria marcha este sábado 1º de febrero en repudio al escandaloso discurso que dio Javier Milei en el Foro Económico de Davos donde relacionó la homosexualidad a la pedofilia.

En su primera conferencia de prensa tras un mes, el vocero del Presidente, Manuel Adorni, tuvo que salir a matizar y suavizar las palabras de Milei. De hecho, cuatro de las seis preguntas de os periodistas giraron en torno a este tema. "¿La homosexualidad no implica ser pedófilo?", le preguntaron a Adorni. Y respondió: "No. Obvio".

De hecho, como dato color, detrás de bambalinas en la sala de conferencias de la Casa Rosada miraba la rueda de prensa la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, quien estaba vestida de verde, el color que usa como símbolo el feminismo.

Sin señalamientos por ahora ni reproches, en Casa Rosada ya confirman que el penoso discurso de Davos de Milei fue escrito de punta a punta por el asesor presidencial Santiago Caputo.

El sábado a las 17 desde el Congreso hasta Plaza de Mayo se espera una marcha multitudinaria bajo la consigna "antirracista y antifascista". En el Gobierno están preocupados. Le toca una dicotomía compleja en un año electoral que le planteó este sector: "fascismo vs antifascismo".

En Casa Rosada hicieron énfasis ante El Destape: "Milei no odia a los gays". Una fuente de Balcarce 50 que rodea al Presidente afirmó: "De hecho, no estamos en contra de la marcha".

Sin embargo, pese al variado espectro político que se espera el sábado La Libertad Avanza no será parte de la movilización. "Hay un trasfondo político tratando de poner a Milei en un lugar que no está. Milei no odia los gays", dijo un libertario de la Rosada.

"A nosotros no nos van a correr con eso. Nos están llevando a un lugar de que somos homofóbicos. Hicieron el ABC de ellos: tergiversar, indignarse y atacar", analizó ante El Destape una persona del riñón político de Karina Milei. Y aseveró: "El Presidente no piensa eso que dijo en Davos".

Milei ya cosecha varias denuncias en la Justicia por el discurso en Davos. Lo acusan de incitación al odio, a la violencia colectiva, intimidación pública, amenazas y abuso de poder. Uno de los denunciantes es el diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón. Entre algunas de las acusaciones que lanzó en Davos, el Presidente sostuvo que la "la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil: son pedófilos" y que "la ideología woke es un virus mental, es el cáncer que hay que extirpar".

Paulón explicó en su cuenta de X: "Denuncié penalmente al presidente Javier Milei. Porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto. Porque el poder no debe usarse para sembrar odio. Porque no vamos a retroceder ni un paso más. Decimos basta a los discursos que generan violencia".