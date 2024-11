Efecto Milei: denuncian a Baggio por jornadas laborales de 12 horas

La fábrica Baggio, ubicada en Gualeguaychú, fue acusada por parte del Sindicato de la Industria de la Alimentación de modificar recientemente la modalidad de los turnos laborales. Esta reforma laboral implica un nuevo esquema de cuatro jornadas de 12 horas consecutivas durante cuatro días, completando así las 48 horas semanales. Además, denunciaron una propuesta de precarización laboral a trabajadores con antigüedad.

Desde el sindicato expresaron que "la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo" con esta nueva modalidad y recordaron que a los empleados con mayor antigüedad, aquellos con más de cinco o diez años en la empresa, "se les había propuesto inicialmente trabajar seis días seguidos y descansar dos, sin recibir el pago extra correspondiente a sábados, domingos y feriados".

Los representantes sindicales señalaron que "aquellos que aceptan esta modalidad están perdiendo derechos adquiridos, ya que no se les pagará extra por trabajar en días festivos o fines de semana, y todas las horas se abonarán como horas simples". La empresa Baggio propuso la modalidad de "cuatro por cuatro", que consiste en trabajar cuatro días y descansar otros cuatro, de esta manera trabajar 12 horas seguidas.

Jorge Martínez, secretario general del gremio a nivel regional, expresó que "el sindicato tuvo dos reuniones con la empresa, en las cuales rechazamos cualquier tipo de presión para que los trabajadores acepten la nueva jornada". Además, insistió en que "la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo con esta propuesta, aunque es posible que la empresa acomode a los nuevos empleados bajo este sistema". Esta situación no aplica a los trabajadores con antigüedad que no aceptaron la propuesta de la compañía.

Nuevos despidos en Baggio

El titular del sindicato también denunció que, en medio de esta controversia, la empresa tomó la decisión de despedir a algunos trabajadores. Recordó que durante la reunión, la empresa afirmó que reduciría personal, independientemente de si se aceptaba o no el cambio de modalidad. Según el referente sindical, la reforma laboral vigente permite este tipo de "manipulación y atropello a los trabajadores".

El dirigente reafirmó que "tanto el gremio como los delegados fueron claros al expresar que los trabajadores no desean este nuevo sistema y no están obligados a aceptarlo, ya que se trata de un derecho adquirido".

Por otra parte, otro de los trabajadores que rechazó la nueva modalidad admitió que "sinceramente, ya todos estamos esperando el telegrama" y se encuentran "es una situación horrible de no saber si vas a entrar o no, sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, no hay día". Y agregó: "Vos no sabes si vas a seguir con trabajo. Esa es la situación de la mayoría, lo que hace que el ambiente laboral sea muy denso”.

“Ellos salieron a comunicar que iban a tomar 70 personas, y ya tienen que haber pasado ese número, pero muchos de los nuevos ya han renunciado, porque no aguantan trabajar 12 horas de corrido”, cerró el operario, en declaraciones a El Argentino.