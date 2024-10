Durán Barba destrozó a Milei: "Una persona con muchas limitaciones"

El analista político Jaime Durán Barba destrozó al presidente Javier Milei al expresar que es "una persona con muchas limitaciones" que representa "un fenómeno que tiene que ver con las redes y la pandemia" y planteó que los líderes de la oposición "deben dejar de ser lo que eran" para ser más competitivos electoralmente porque sino "va a venir alguien más distinto" que el mandatario libertario.

"No tengo ninguna antipatía ni con Sergio Massa ni con Milei pero Massa fue enormemente más solvente que Milei, pero enormemente. Se veía a una persona como Massa con experiencia y conocimientos. Y por el otro lado había una persona con muchas limitaciones", dijo Durán Barba en Radio 10, al recordar el debate presidencial de las últimas elecciones.

El exasesor de Mauricio Macri señaló que Milei llegó a la Presidencia porque "la gente tiende a votar por David, nunca por Goliat" y lo encuadró como "parte de un fenómeno mundial que tiene que ver con las redes y la pandemia", en un momento donde la población estuvo "encerrada y obligada a seguir un curso de internet". "Después de la pandemia surgieron liderazgos que no son los tradicionales. En la mayoría de los países la gente votó a los que no se parecía", planteó.

Al ejemplificar con los presidentes Gabriel Boric (Chile), Pedro Castillo (Perú), Guillermo Lasso (Ecuador), Donald Trump (Trump) y Lula Da Silva (Brasil), el analista evaluó que "no se trata de izquierda o derecha" sino en "la acción de los electores que se conectan directamente y pasan por encima de los partidos tradicionales". "La gente vota por el que le gusta, no por el que cree", agregó.

Al ser consultado sobre la oposición en el país, Durán Barba consideró que "deben dejar de ser lo que eran" para poder ser competitivos en la próximas elecciones. "Los antiguos partidos desaparecen. Tal vez el ejemplo más claro es el de Andrés Manuel López Obrador, que armó el movimiento Morena , en contra del TRI, PAN y el PRD. Es un movimiento anti partidos formando por un político que ha estado en partidos toda la vida".

En relación a si el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, está siguiendo ese camino al proponer "componer una nueva canción", el analista afirmó: "Esa es la línea, pero para hacerlo, Axel tendría que reinventarse y no es tan fácil". En ese sentido, agregó que el mandatario provincial "debe tener otra liturgia que no sea la estrictamente peronista", algo que calificó como un "tema bien complejo". "Si no se logra rejuvenecer algunos líderes antiguos, va a venir alguien más distinto que Milei todavía", concluyó.