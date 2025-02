El periodista y conductor Roberto Navarro se refirió a la crisis económica del gobierno de Javier Milei y la inminente devolución que deberá llevar adelante La Libertad Avanza que sostuvo hasta acá un dólar planchado. Afirmó que lo único que sostiene el plan económico de Luis Caputo está en peligro y el dólar podría dispararse a 2000.

“Cavallo tuvo una extensa charla con el presidente de la Nación, el presidente de la Nación está muy enojado con Cavallo porque le quiso hacer entender que tiene que devaluar ya porque si no le va a explotar. Y le dio un plan, vieron, como es Cavallo, con varias aristas, en donde le habla de llevar ya el dólar oficial a 1400, 1450 porque si no le va a explotar y se le va a ir a 2000”, comenzó detallando Navarro en su editorial por El Destape 1070.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Afirmó que “si le explota, no sabemos a cuánto se le va a ir” sin embargo, desde el gobierno siguen negando que el dólar está bajo, “fue el ministro de economía Luis Caputo con Luis Majul que afirmó que el dólar no está atrasado, sino los precios adelantados”. Pero después salió Milei a publicar una nota en el Diario de la Nación, diciendo que el dólar no está atrasado. Una contradicción.

La respuesta de Kicillof

Ante esto, destacó que “tuvo una respuesta de Axel Kicillof en InfoBae, prácticamente riéndose un poco de la jocosa idea original de Caputo, en donde pone en cuestión los dichos del presidente de la Nación y de Caputo, es decir, el hombre de hoy con mayor cantidad de votos en el peronismo, el que ostenta el cargo institucional más grande del peronismo, un doctor en economía que ha publicado libros con lectura internacional, le pone en cuestión el precio del dólar al gobierno y lo complica”.

“Porque el gobierno quería hablar de qué pasa con las mujeres trans, de que nos vamos a ir de la ONU, instalar otros temas en vez de hablar del enorme problema que tenemos, porque lo único que tiene Milei para mostrar que es planchar el dólar y con eso bajar la inflación, hoy está en peligro”, cerró.