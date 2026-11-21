En un viernes de completo caos en los mercados, Javier Milei participó de la inauguración de Tesla Argentina en el barrio de La Boca. Emocionado, el Presidente posó con un Cybertruck ploteado con un león y hasta habló por videoconferencia con un Elon Musk incómodo, que no supo qué decir, pese a la alegría del Milei, quien tiene como ídolo al magnate sudafricano. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei de este sábado 21 de noviembre.
La emoción de Milei en la inauguración de Tesla y el incómodo mensaje de Elon Musk
Milei participó emocionado de la inauguración de Tesla en Argentina, que llegará solo como concesionaria, y vivió un confuso momento con Elon Musk durante una videollamada.
Nueva encuesta: Milei quedó tercero en imagen positiva
El relevamiento ubicó al mandatario detrás de Patricia Bullrich y Axel Kicillof.
El mandatario reúne un 56,8% de imagen negativa.
La imagen de Javier Milei volvió a mostrar señales de desgaste según la última encuesta nacional de la consultora Giacobbe. El Presidente quedó tercero en la valoración positiva entre los principales dirigentes del país, ubicándose por detrás de la senadora Patricia Bullrich y el gobernador Axel Kicillof.
ACV económico, dolarización, cepo y Bessent: el laberinto sin salida en el que entró Milei
La fuerte devaluación en Brasil, la certeza de los mercados de que Milei no reelige, la lectura de las PASO y Bullrich que sigue en carrera está generando un estrés que el Gobierno reconoce y le pide movimientos a Milei, que por ahora no está dispuesto a avanzar.
El Gobierno entró en una espiral donde no puede salir. El riesgo país superó los mil puntos básicos y el dólar contado con liquidación (denominado también "dólar fuga") superó los 1.600 pesos. Ya hay brecha con el blue. Javier Milei no encuentra salida.
Nación le propuso a las provincias eliminar el Impuesto de Sellos
Mientras el Gobierno negocia con los gobernadores el presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunió con los ministros de economía provinciales en el Consejo Federal de Impuestos en San Juan. Aval de Luis Caputo.