En un viernes de completo caos en los mercados, Javier Milei participó de la inauguración de Tesla Argentina en el barrio de La Boca. Emocionado, el Presidente posó con un Cybertruck ploteado con un león y hasta habló por videoconferencia con un Elon Musk incómodo, que no supo qué decir, pese a la alegría del Milei, quien tiene como ídolo al magnate sudafricano. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei de este sábado 21 de noviembre.

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