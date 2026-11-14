En el marco de la Noche de los Museos, Javier Milei encabezará la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en el Museo de Casa Rosada, compuesta por imágenes y documentos inéditos para repasar la vida del prócer argentino. El senador provincial Diego Valenzuela será el presentador de la muestra, que también contará con la presencia de Karina Milei. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Milei encabezará la apertura de una muestra sobre Belgrano en Casa Rosada
El Presidente participará de la inauguración de una muestra con material inédito sobre la vida del prócer argentino en Casa Rosada.
Encuesta exclusiva: Milei se hunde, Kicillof se consolida y crece la apatía electoral
Un relevamiento nacional de Proyección Consultores revela un fuerte deterioro de la economía familiar y una caída de la confianza en el Gobierno. Javier Milei acumula un 55,9% de rechazo a su gestión, mientras Axel Kicillof se posiciona como principal competidor presidencial en un escenario de empate técnico. La falta de identificación ideológica agrega incertidumbre al panorama electoral.
Milei inaugurará una muestra sobre Belgrano en Casa Rosada
Javier Milei encabezará junto a su hermana y secretaria de Presidencia Karina la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en Casa Rosada. El evento será en el marco de la Noche de los Museos y tendrá como presentador al senador provincial Diego Valenzuela.
La inauguración de la muestra histórica "Belgrano, la revolución de las ideas" está prevista para las 18 hs en el Museo Casa Rosada. La muestra está compuesta por imágenes y documentos inéditos del prócer argentino.
Tucumán le exigió a Nación radarizar el norte para frenar el narcotráfico aéreo
Tras el hallazgo de cocaína en una avioneta en Tucumán, se solicitó más tecnología para combatir el ingreso de drogas. Desde las jurisdicción solicitaron asistencia por parte de Nación más allá del accionar de las fuerzas provinciales.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, volvió a reclamar la intervención del Gobierno nacional para reforzar los controles contra el narcotráfico en el norte argentino. Tras el hallazgo de restos de cocaína en una avioneta secuestrada en Estación Aráoz, el mandatario insistió en la necesidad de avanzar con la radarización de la región y advirtió que los operativos terrestres no alcanzan para detectar el traslado de estupefacientes por vía aérea.
La encuesta que más incomoda a Milei: pierde el balotaje por 5 puntos
Un relevamiento nacional muestra al gobernador bonaerense con una ventaja importante en un mano a mano. El Presidente conserva la primera vuelta, pero choca con un techo: el 58% dice que nunca lo votaría.
A menos de un año de las elecciones presidenciales, una encuesta prendió todas las luces de alerta en la Casa Rosada. Según el último relevamiento de QSocial, Axel Kicillof le ganaría a Javier Milei en una eventual segunda vuelta por 45% a 40%. Es la diferencia más amplia a favor del gobernador bonaerense desde que la consultora empezó a medir ese escenario.
Encuesta: Javier Milei quedó entre los peores presidente de Latinoamérica
El Presidente está en el último tercio en la medición de noviembre de CB Global Data.
El presidente tiene mucha más imagen negativa que positiva.
Una reciente encuesta sobre los presidentes latinoamericanos reveló que Javier Milei continúa con un saldo negativo en la opinión pública. En la medición de noviembre de CB Global Data, el mandatario argentino tiene una imagen positiva del 37,4% y una negativa del 57,7%.