Milei encabezará la apertura de una muestra sobre Belgrano en Casa Rosada

Javier Milei encabezará junto a su hermana y secretaria de Presidencia Karina la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en Casa Rosada. El evento será en el marco de la Noche de los Museos y tendrá como presentador al senador provincial Diego Valenzuela.

La inauguración de la muestra histórica "Belgrano, la revolución de las ideas" está prevista para las 18 hs en el Museo Casa Rosada. La muestra está compuesta por imágenes y documentos inéditos del prócer argentino.