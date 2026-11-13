Milei busca suspender las PASO en medio de la interna con Bullrich

Cada año que pasa, Tierra del Fuego está más lejos de ser aquel polo industrial proveedor del 98% de muchos electrodomésticos del mercado interno. Ahora, el modelo importador de Javier Milei provocó que las empresas no tengan otra alternativa que despedir empleados. "Algunos vamos a quedar en el camino", alertó un operario que trabaja hace más de una década con aires acondicionados. Su compañía podría despedir entre 60 y 80 personas a partir del próximo mes. Desde el 15 de diciembre entrará en vigencia la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria de Nación, con la que se implementará un nuevo modelo de trabajo para la fabricación de aires acondicionados.