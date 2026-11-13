El Gobierno busca avanzar con la suspensión de las PASO de 2027 en un contexto de tensión con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El proyecto comenzará a tratarse en comisión el martes 17. En el frente económico, el INDEC informó que la inflación se aceleró al 2,2% en octubre y Javier Milei reiteró ante empresarios su objetivo de abrir la economía. Seguí el minuto a minuto de las medidas de Javier Milei.
Milei busca suspender las PASO en medio de la interna con Bullrich
El Senado debate el proyecto el martes 17, mientras persisten las diferencias con Patricia Bullrich y se recalienta la inflación.
El modelo Milei deja más despidos en Tierra del Fuego: "Algunos quedaremos en el camino"
La fabricación de aires acondicionados ya no será igual a partir del 15 de diciembre en la Argentina de Milei. Las empresas fueguinas buscan ser más competitivas frente a los productos importados, pero los despidos parecen inevitables.
Cada año que pasa, Tierra del Fuego está más lejos de ser aquel polo industrial proveedor del 98% de muchos electrodomésticos del mercado interno. Ahora, el modelo importador de Javier Milei provocó que las empresas no tengan otra alternativa que despedir empleados. "Algunos vamos a quedar en el camino", alertó un operario que trabaja hace más de una década con aires acondicionados. Su compañía podría despedir entre 60 y 80 personas a partir del próximo mes. Desde el 15 de diciembre entrará en vigencia la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria de Nación, con la que se implementará un nuevo modelo de trabajo para la fabricación de aires acondicionados.
De espaldas al Papa: Milei sigue frenando la ley de ludopatía
El proyecto, aprobado en 2024 en Diputados, está congelado hace dos años en el Senado. Si no se trata antes de fin de mes, perderá estado parlamentario. Patricia Bullrich tensiona con la Casa Rosada y dialoga con el peronismo para abrir el debate.
El mensaje del papa León XIV parece no haber tocado el corazón del oficialismo en el Senado. Cuando faltan 17 días para el final de las sesiones ordinarias, el proyecto que regula las apuestas online sigue cajoneado y se encamina a perder estado parlamentario, tras haber logrado la media sanción de Diputados en noviembre de 2024.
"Papistas": la respuesta bullrichista a los ataques de Milei y la apuesta por el diálogo
Tras las indirectas del Presidente y la presión por la reforma electoral, el espacio de la senadora se planta con su estrategia de diálogo, consensos y acuerdos. El trasfondo de una relación cada vez más tóxica.
“Papistas”. Así se sienten en el bullrichismo. El mensaje de León XIV caló fuerte en el armado de Patricia Bullrich, que profundizó su campaña del diálogo, el consenso y los puentes políticos con sectores aliados a La Libertad Avanza, espacio con el que tensiona cada vez más.