El Ministerio de Defensa anunció a través de sus redes sociales la firma de la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) con el embajador Peter Lamelas para avanzar en la compra de cuatro helicópteros Black Hawk. Quienes firmaron el documento fueron el ministro de Defensa, Carlos Presti, el embajador norteamericano Lamelas y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, Oscar Santiago Zarich. Pese a la derrota de Donald Trump en las recientes elecciones de medio término, el gobierno de Javier Milei continuando haciendo negocios con la administración norteamericana. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
El gobierno de Milei firmó un acuerdo para comprar 4 helicópteros a EEUU
El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con el embajador de Estados Unidos para la compra de cuatro helicópteros Black Hawk.
Milei le compró cuatro helicópteros a Estados Unidos
El gobierno de Javier Milei confirmó a través de la página oficial y de la cuenta de X del Ministerio de Defensa la firma de la Carta de Oferta y Aceptación junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para avanzar en la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk.
Según informó el propio Gobierno, el costo de esta compra será de aproximadamente 28 millones de dólares. "Los Black Hawk permitirán ampliar el alcance, la protección, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en operaciones militares, rescates y emergencias", explicaron desde el Ministerio de Defensa.
Carta de las dos CTA al Papa León XIV sobre la Argentina de Milei: "Situación crítica"
Las dos centrales de trabajadores publicaron un texto dirigido al Papa Leon XIV, que llegará este domingo a la Argentina.
Las dos CTA enviaron una carta pública al papa León XIV, en la que advirtieron sobre la grave situación de "precarización" y "endeudamiento" que atraviesan los trabajadores por las políticas instrumentadas por el presidente Javier Milei.
“Nos van a cagar”: Milei ya tiene otra vice y Bullrich va por la presidencia
En las última horas estalló todo. Karina Milei ya tiene a la compañera de fórmula de su hermano. "Pato" cree que la dejarán sin nada y quiere enfrentar al Presidente en las PASO.
Estalló todo entre los Milei y Patricia Bullrich en las últimas horas. Karina Milei empuja para que la compañera de fórmula sea una aliada suya. "Pato" cree que la van a traicionar y va por la presidencia: quiere enfrentar al mandatario en las PASO. "Estamos podridos. Nos van a cagar, nos van a dejar sin nada. Entonces si no van a dejar sin nada, vamos por todo", reveló a El Destape una persona del primer anillo de confianza de la senadora.
El Riesgo Pato acelera la fuga, trampa fallida al Papa y la Argentina "aislada del mundo"
La posible ruptura de Patricia Bullrich con el Gobierno inquieta a los mercados y profundiza la incertidumbre económica. Mientras crecen la fuga de capitales y las tensiones internas del oficialismo, Karina Milei prepara su contraofensiva, la disputa por la ley de Discapacidad enfrenta a la Casa Rosada con el Vaticano en la previa de la visita papal y Javier Milei queda cada vez más aislado en el escenario internacional.
En el mercado financiero circula una hipótesis que ya opera como certeza: la fractura entre Patricia Bullrich y el Gobierno se precipitará apenas termine la visita del Papa. La lectura empujó el riesgo país hacia arriba y aceleró la fuga, en una semana en la que el mundo ya venía crujiendo. Donald Trump perdió las elecciones de medio término, Flávio Bolsonaro cayó en Brasil, Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay y las acciones de las empresas que desarrollan inteligencia artificial se desplomaron. A la saga que martirizó la semana oficialista se sumó el Riesgo Pato: la perspectiva de que el oficialismo se parta antes de llegar al año electoral.