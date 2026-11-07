El gobierno de Milei firmó un acuerdo para comprar 4 helicópteros a EEUU

El gobierno de Javier Milei confirmó a través de la página oficial y de la cuenta de X del Ministerio de Defensa la firma de la Carta de Oferta y Aceptación junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, para avanzar en la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk.

Según informó el propio Gobierno, el costo de esta compra será de aproximadamente 28 millones de dólares. "Los Black Hawk permitirán ampliar el alcance, la protección, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta en operaciones militares, rescates y emergencias", explicaron desde el Ministerio de Defensa.