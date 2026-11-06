Javier Milei disertará desde las 12:30 en la reunión de fin de año de la Sociedad Rural Argentina, donde se espera que repase los lineamientos económicos de su gestión. La actividad tendrá lugar después de la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, en medio de una crisis financiera y el avance de un juicio político. Desde la Casa Rosada aseguraron que monitorean los acontecimientos. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei disertará en la Rural tras el impacto por la renuncia de Peña en Paraguay
El Presidente participará este viernes de un encuentro con directivos y delegados de la entidad en Palermo. El Gobierno sigue sin pronunciarse sobre la salida de su aliado.
El mercado mirá el impacto del Riesgo País en mil en el financiamiento del Tesoro
El equipo económico enfrenta la primera licitación de deuda en pesos del Tesoro con el Riesgo País orillando los mil puntos y una fuerte presión dolarizadora en el mercado financiero. Suba de tasas y temor a no lograr la renovación del vencimiento de 6 billones de pesos. La crisis de Paraguay golpea las puertas del BCRA.
La administración de Javier Milei se enfrenta al primer test para medir el contagio de la crisis de la deuda en dólares que refleja el Riesgo País en 925 puntos a la deuda en pesos del Tesoro, que tiene que renovar la semana que viene un vencimiento de 6 billones de pesos como anticipo del vencimiento fuerte de fin de mes, por otros 15 billones de pesos.
Milei impulsa a un violento para el Comité contra la Tortura
El Congreso se dispone a aprobar, por impulso del oficialismo, la designación en el comité que controla la represión institucional y la tortura en las cárceles de un abogado de las fuerzas de seguridad que celebró un ataque a rebencazos contra personas que marchaban a Lago Escondido y que se burló de Sergio Maldonado.
Se trata de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Por impulso del oficialismo de Javier Milei, en el Congreso avanza la designación en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de un abogado de las fuerzas de seguridad, sin antecedentes en derechos humanos, que demostró en varias de sus intervenciones públicas que no tiene idoneidad para el cargo. Se trata de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que en los últimos años sostuvo discursos de criminalización de la protesta y de estigmatización de grupos vulnerables, restó importancia a la violencia institucional y celebró las agresiones físicas contra personas que participaron de una marcha hacia Lago Escondido.
Sin aura: ocho de cada diez publicaciones sobre Milei en redes son negativas
Dos estudios muestran cómo cambió la conversación digital en el terreno donde el oficialismo era fuerte. Las menciones al Presidente cayeron con fuerza y las cuentas con comportamiento de bot tuvieron un alcance marginal. La pobreza y la escalada del riesgo país figuran entre los temas asociados al malestar.
Dos estudios difundidos esta semana coincidieron en que las publicaciones sobre Javier Milei son mayoritariamente negativas en las redes sociales, el terreno en el que históricamente se hizo fuerte el oficialismo libertario. En uno de los relevamientos, la proporción de publicaciones negativas osciló entre el 75 y el 86% según la semana. Ese porcentaje se mantuvo dentro de la misma franja, aunque el volumen de la conversación varió de una semana a otra. El otro estudio registró un nivel de negatividad algo menor e identificó cinco temas asociados a ese clima, entre ellos la pobreza y la escalada del riesgo país.