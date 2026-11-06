Milei disertará en la Rural tras el impacto por la renuncia de Peña en Paraguay

Por impulso del oficialismo de Javier Milei, en el Congreso avanza la designación en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de un abogado de las fuerzas de seguridad, sin antecedentes en derechos humanos, que demostró en varias de sus intervenciones públicas que no tiene idoneidad para el cargo. Se trata de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que en los últimos años sostuvo discursos de criminalización de la protesta y de estigmatización de grupos vulnerables, restó importancia a la violencia institucional y celebró las agresiones físicas contra personas que participaron de una marcha hacia Lago Escondido.