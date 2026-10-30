A días de la visita de León XIV al país, Javier Milei busca impulsar su agenda legislativa y sostener el rumbo económico pese a que todos los indicadores muestran que la economía se encamina a una contracción. En el Congreso, el Senado dio media sanción a la reforma de Salud Mental y a un nuevo régimen de incentivos a las inversiones; en paralelo, el oficialismo intenta destrabar las negociaciones por las PASO y responde a los cuestionamientos por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Milei acelera proyectos clave y busca sostener el modelo pese a la inminente recesión
Antes de la llegada de León XIV, el Gobierno logró avances en el Senado y negocia con los gobernadores mientras enfrenta tensiones por la reforma electoral y el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina.
Hace 2 minutos
El Senado aprobó la reforma en Salud Mental y beneficios fiscales a medianas empresas
Tras la luz verde en la Cámara Alta, los proyectos deberán ser tratados en Diputados. La oposición cuestionó el desfinanciamiento sanitario, el traslado de responsabilidades a las provincias y el impacto fiscal de las iniciativas.
El Senado dio media sanción a los proyectos del oficialismo. Foto: NA/Daniel Vides.
Hace 2 horas
Identidad propia o fusión: qué hay detrás de las diferencias entre Macri y MileI
Urgido por recuperar una identidad propia que diferencie al PRO de La Libertad Avanza, Mauricio Macri volvió a diferenciarse de Javier Milei con las elecciones en Brasil y el partido difundió el mensaje de Lula da Silva con una indirecta al jefe de Estado. Los ejes de discusión que acercan al macrismo con el republicanismo y la agenda de fin de año del expresidente.
La de las relaciones internacionales siempre fue un área que el PRO marcó como prioritaria y para la que siempre tuvo observaciones. Al igual que Patricia Bullrich (una coincidencia que tiene mucho sentido dado que hasta hace dos años y medio la ahora senadora libertaria era presidenta del partido amarillo), el espacio presidido por Mauricio Macri reconoció la victoria de Lula da Silva en Brasil y señaló que la relación con el país vecino debería basarse en motivaciones estratégicas, dejando de lado lo ideológico. Eso le valió una lluvia de ataques violetas en las redes sociales que decidieron ignorar como si fueran meramente intrascendentes. Lo curioso fue no solo el mensaje personalizado de la fuerza al jefe de Estado carioca, sino lo que sucedió con la respuesta de este: el propio macrismo decidió hacerla circular.
Hace 2 horas
Los gobernadores dialoguistas volvieron a alinearse detrás de Karina, Santilli y Caputo
La ronda de negocios del RIGI en Rosario volvió a reunir a diez gobernadores dialoguistas con la cúpula del Gobierno encabezada por Karina Milei. El gobernador anfitrión Pullaro no quiso hacer comentarios respecto a Brasil.
El presidente Javier Milei puede desear quemar periodistas en la hoguera o facilitar la salida del país del prófugo candidato Flavio Bolsonaro, pero sabe que, al final del día, los gobernadores de la oposición dialoguista estarán allí, dispuestos a acercarse al calor del poder. Volvió a suceder este jueves en la ronda de negocios del RIGI realizada en Rosario y organizada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El anfitrión se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por Brasil, al punto de confundirse y calificar a Bolsonaro como el presidente legítimo. En medio de las negociaciones por el Presupuesto y de las idas y vueltas en torno a la reforma electoral, los mandatarios volvieron a mostrar su disposición a acordar con el gobierno libertario, aunque les siga recortando ingresos.
Hace 2 horas
Crece el rechazo a Milei entre los más pobres
Las encuestas coinciden en que el mayor nivel de desaprobación a la gestión y a la figura del presidente se registra entre las personas de menores ingresos. El diferencial de clase supera en algunos casos al de género.
El aumento del rechazo a la gestión y a la figura de Javier Milei, que ya ronda el 60%, se explica en buena medida por la creciente desaprobación que el presidente registra entre los más pobres. La diferencia de opinión entre las personas que integran la clase baja y la clase alta es incluso mayor que la que se registra entre hombres y mujeres.