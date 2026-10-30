Milei acelera proyectos clave y busca sostener el modelo pese a la inminente recesión

La de las relaciones internacionales siempre fue un área que el PRO marcó como prioritaria y para la que siempre tuvo observaciones. Al igual que Patricia Bullrich (una coincidencia que tiene mucho sentido dado que hasta hace dos años y medio la ahora senadora libertaria era presidenta del partido amarillo), el espacio presidido por Mauricio Macri reconoció la victoria de Lula da Silva en Brasil y señaló que la relación con el país vecino debería basarse en motivaciones estratégicas, dejando de lado lo ideológico. Eso le valió una lluvia de ataques violetas en las redes sociales que decidieron ignorar como si fueran meramente intrascendentes. Lo curioso fue no solo el mensaje personalizado de la fuerza al jefe de Estado carioca, sino lo que sucedió con la respuesta de este: el propio macrismo decidió hacerla circular.