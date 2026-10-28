Crece la tensión en el Gobierno por la huida de Bolsonaro a Estados Unidos

El Gobierno de Javier Milei quedó en el ojo de la tormenta tras confirmarse que la huida del excandidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro, ingresó al país tras el pedido de la justicia de que entregue su pasaporte. La eventual colaboración de la administración libertaria le permitió al senador brasileño abordar una aeronave con destino Ecuador. Se presume que Bolsonaro intentaría llegar a los Estados Unidos desde el país ubicado en la costa oeste de Sudamérica. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.

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