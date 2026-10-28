El Gobierno de Javier Milei quedó en el ojo de la tormenta tras confirmarse que la huida del excandidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro, ingresó al país tras el pedido de la justicia de que entregue su pasaporte. La eventual colaboración de la administración libertaria le permitió al senador brasileño abordar una aeronave con destino Ecuador. Se presume que Bolsonaro intentaría llegar a los Estados Unidos desde el país ubicado en la costa oeste de Sudamérica. Seguí las últimas noticias del Gobierno de Javier Milei.
Crece la tensión en el Gobierno por la huida de Bolsonaro a Estados Unidos
Migraciones confirmó que el excandidato presidencial ingresó a la Argentina luego de que la justicia brasileña le solicitara el pasaporte.
Hace 12 minutos
Bolsonaro entró a la Argentina con su familia y tomó un vuelo privado en Iguazú
Luego de una jornada cargada de versiones, el avión privado que aguardó todo el día en el aeropuerto misionero partió finalmente pasada la medianoche con destino a Guayaquil. Migraciones confirmó que Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a las 22:50.
El avión vinculado a Flávio Bolsonaro partió de Misiones el miércoles a la madrugada.
El avión privado Gulfstream G400 con el senador brasileño y excandidato a presidente Flávio Bolsonaro y su familia despegó este miércoles a las 00:22 del aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Una hora y media más tarde, Migraciones confirmó que el hijo de Jair Bolsonaro ingresó a Argentina por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país.
Hace 12 minutos
Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina
Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron a las 22:50 del martes a través del paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones.
Migraciones informó este miércoles por la madrugada que Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a Argentina a través del paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones a las 22:50 del martes. Dos horas y media más tarde, abordaron un vuelo privado en el aeropuerto de Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador.
Hace 14 minutos
Trump aprobaría el ingreso de Bolsonaro y su familia a EE.UU.: "Son buena gente"
El presidente estadounidense afirmó que aprobaría el ingreso del senador brasileño y calificó de “terrible” el proceso electoral que consagró a Lula da Silva.
EL presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro, senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a territorio estadounidense. Consultado por periodistas sobre la posibilidad de que el legislador viajara junto a su familia y pidiera asilo, Trump respondió con simpleza: “Bueno, lo aprobaría. Creo que son buena gente”.