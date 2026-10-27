A semanas de la llegada del papa León XIV, hoy aterriza una delegación del Vaticano

La Iglesia Católica Argentina se fue convirtiendo en los últimos años en uno de los polos de poder que más resistencia opone a las políticas de Javier Milei. Acompaña las marchas de los jubilados todos los miércoles; reclama por fondos para alimentación, educación y salud; presionó a los diputados y a la Casa Rosada para que aprueben un proyecto de alivio y reconocimiento económico e institucional para las personas con discapacidad; y ahora –al amparo de la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina– busca un objetivo difícil pero no imposible: que el Senado saque del cajón adonde lo enterró el proyecto para regular la publicidad del juego en internet y lo convierta en ley. Algo que el gobierno de Milei resiste desde hace años.