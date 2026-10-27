El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana marcada por las dificultades para consolidar la recuperación y por las expectativas del mercado ante el escenario internacional. En una entrevista radial, el Presidente reconoció quelos indicadores económicos no evolucionan tan favorablemente como esperaba, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió sobre los posibles efectos del contexto económico global. En el plano internacional, la atención de Milei se concentró en las elecciones presidenciales de Brasil, cuyo balotaje se celebró este domingo 25 de octubre entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, aliado político del mandatario argentino e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
A semanas de la llegada del papa León XIV, hoy aterriza una delegación del Vaticano
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Hace 23 minutos
El Papa León XIV confirmó su visita a la Argentina: "Me llena de alegría"
El sumo pontífice llegará a la Argentina luego de que le extirpen parte de un pulmón por un tumor. "Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros", indicó en su cuenta de X.
El papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina mediante un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter). Hace dos semanas, el Papa fue sometido a una operación para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno en el pulmón. Luego de dos días hospitalizado, el sumo pontífice canceló un viaje en helicóptero, pero se mostró en la Plaza San Pedro. La visita a Latinoamérica estaba en duda por la exigencia física, pero este lunes se terminó el misterio.
Hace 1 hora
Apuestas: la Iglesia aprovecha la visita del Papa y presiona a Milei
La Iglesia Católica fue clave para que el oficialismo terminara votando junto al peronismo mejoras para las personas con discapacidad. Ahora presiona para que el Gobierno descongele el proyecto que penaliza la publicidad del juego online y que está a punto de perder estado parlamentario.
La Iglesia Católica Argentina se fue convirtiendo en los últimos años en uno de los polos de poder que más resistencia opone a las políticas de Javier Milei. Acompaña las marchas de los jubilados todos los miércoles; reclama por fondos para alimentación, educación y salud; presionó a los diputados y a la Casa Rosada para que aprueben un proyecto de alivio y reconocimiento económico e institucional para las personas con discapacidad; y ahora –al amparo de la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina– busca un objetivo difícil pero no imposible: que el Senado saque del cajón adonde lo enterró el proyecto para regular la publicidad del juego en internet y lo convierta en ley. Algo que el gobierno de Milei resiste desde hace años.
Hace 2 horas
Plan B, abrazo y faltazo: los cinco días frenéticos en los que Bullrich marcó la cancha
En medio de una agenda frenética, la senadora tensiona con las formas de la Rosada para retener al votante moderado. El delicado equilibrio de diferenciarse sin romper: pasó de instalar un "Plan B" y abrazar al Presidente a pegar un faltazo estruendoso en Gabinete.
Con una agenda frenética que combina guiños al círculo rojo, críticas a los exabruptos presidenciales y tensión con Karina Milei, Patricia Bullrich ajusta su estrategia para fidelizar al votante moderado y posicionarse de cara al 2027 sin romper con el Gobierno. La senadora tuvo cinco días frenéticos: anunció “cositas”, se presentó como un “Plan B”, posteó un afectuoso acercamiento a Javier Milei, cuestionó los nuevos agravios del jefe de Estado al periodismo y pegó el faltazo a una reunión de Gabinete clave después de la victoria de Lula da Silva en Brasil. Casi en paralelo a su ausencia, decidió publicar una serie de fotos en redes sociales para exhibir una recorrida suya por el IH Tech Labs del Grupo Securiton. La visita fue el viernes, pero el timing de la publicación sirvió para provocar la interna.